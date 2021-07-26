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迎降級！TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse 27日起可內用
因應全台3級防疫警戒將於7月27日降至2級，除台北、新北市餐廳，開展餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌——TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse德州鮮切牛排，將於7月27日起恢復內用服務。
恢復內用之分餐廳包含8間FRIDAYS分餐廳——桃園、台茂、中壢、華泰、英才、市政、台南新天地、高雄夢時代餐廳，以激與2間Texas Roadhouse分餐廳——新光、台中。
開展餐飲集團旗表示，兩品牌皆聘請專業消毒公司，以高規格COVID-19防疫等級，於開店前完成全店清消，同時將全面遵照各縣市政府相關餐飲防疫指引，提供給顧客安全安心的用餐環境。
針對恢復內用服務，TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse除配合政府各項防疫規範，與採取間隔桌距、梅花式安排座位，兩品牌也額外執行四大自主防疫措施作強化。
第一，將以QR code方式，請客人使用手機掃描看內用菜單，乾淨衛生免接觸。
第二，每3小時執行一次環境消毒，包含所有檯面、門把把手、刀具、砧板等。
第三，主動提供分餐服務，店員將於點餐時確認有無分餐需求與分餐數量，在出餐時即完成分餐。
第四，特別規劃個人化套餐，不須分享，客人可獨自享有主餐、配餐。
兩品牌將全面落實用餐實聯制、量額溫、提供酒精消毒、標示容留人數與管制、安裝隔板、客人離席即消毒桌面椅面、閉店後全區清消，以及針對全體餐廳同仁進行造冊、測量記錄體溫、確實手部清潔消毒等。同時遵照政府防疫指引，到店客人除用餐期間外，需全程配戴口罩。
開展餐飲集團表示，因應降級鬆綁，兩品牌均嚴謹面對，於開店前做好一切準備，並會持續密切關注政府防疫政策，作滾動式調整，嚴格落實各項防疫措施，確保所有顧客與員工的健康與安全。
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