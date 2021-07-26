2021全球百大景點！《時代》推薦台北這「四大地標」

日前，《時代》雜誌公布2021百大最佳景點（THE WORLD’S GREATEST PLACES OF 2021）。其中，台北有四大景點，也被點名非常值得造訪。究竟是哪四大景點，還有哪些國外景點也一同入選呢？

以〈2021百大最佳景點〉為封面故事的《時代》雜誌，就提到在過去一年半裡，改變全世界的生活方式。而處在這樣特殊環境的人們，依舊能夠找到創新和適應的方法。

因此，〈2021百大最佳景點〉特別向這些具有獨創性、創造力、復甦當地的人們與事物來致敬。其中，義大利托斯卡尼、越南富國島、泰國考艾國家公園、南非克留格爾國家公園，以及葡萄牙小鎮阿魯卡（世界上最長的人行吊橋的所在地），和今年 12 月將經歷罕見的日全食的南極大陸，都紛紛上榜。

「台北市一座文化之都，」《時代》雜誌形容，並特別點名台北表演藝術中心（北藝中心）、國家攝影文化中心、台北時代寓所，以及陽明山國家公園，是下次造訪台灣絕不容錯過的景點。

另外，位於高雄的衛武營藝術文化中心，也曾在2019年入選為《時代》雜誌百大最佳景點之一。

台北表演藝術中心

「北藝中心，將成為台北的全新地標，」《時代》雜誌形容。並提到它有著引人注目的外觀，一個巨大銀色球體，在建築物的一側突出，作為整座城市的地標。

位於台北士林區的北藝中心，預計在明年1月開始試營運、7月正式開幕。其由荷蘭大都會建築事務所庫哈斯（Rem Koolhaas）與希艾萊特（David Gianotten）一同設計。在有限的基地裡，放入3個劇場空間，包含1500席的大劇場；500至800席的多形式中劇場。以及，另一座800席、世界唯一圓球造型的中劇場。

與北藝中心一同入選的文化藝術場館，還有安藤忠雄負責整修計畫的法國巴黎皮諾私人美術館、隈研吾設計的丹麥歐登塞安徒生博物館等。且北藝中心，不僅受到《時代》雜誌的青睞，今年初美國《CNN》公布2021年最令人期待的、具顛覆性的8大建築之一。

國家攝影文化中心

今年才剛開幕的國家攝影文化中心台北館，也被列入值得造訪景點之一。座落於臺北市中正區的「國家攝影中心台北館」，於今年3月底到4月中，開始試營運，不僅是攝影界引頸期盼的藝文場所外，更是未來保存台灣攝影史重要機構。

「國家攝影文化中心臺北館」，目前由文化部委託國美館籌備暨營運執行。更乘載著攝影界與影像文化人士的期待。在試營運期間就率先推出兩大展覽，分別為「舉起鏡子迎上他的凝視—台灣攝影首篇（1869-1949）」探討台灣攝影脈絡的展覽。以及，「塵與時：從宇宙到居所」的國際展覽。透過美國現代主義藝術家曼雷所攝的神秘灰塵照為起點，展出66組作品，包括杜象等多位重要攝影家，探索一世紀以來攝影與藝術間的關係。

希爾頓集團系列的台北時代寓所

「黑白外觀建築，讓人聯想到電影膠捲。」《時代》雜誌形容，這間去年才在台北中正區開幕的臺北時代寓所。不僅是希爾頓全球酒店集團旗下的一員外，更是亞太地區第一家Tapestry Collection by HiltonTM品牌精選飯店。且台北時代寓所的地理位置交通便利、獨特的建築外型，以及摩登現代的藝術空間等，都成為許多遊客的飯店首選，也讓台北多了一項新地標。

陽明山國家公園

「想放鬆身心，不妨到陽明山踏青。」《時代》雜誌如此建議想造訪台北的旅客。主要陽明山國家公園的地理位置特別，不僅鄰近都會區，更擁有天然的珍稀資源。是許多國外觀光客的觀光熱點，也是多數雙北市民爬山賞景的勝地之一。且去年6月，陽明山國家公園領先全球50個等待認證的潛力點，獲得國際寧靜組織認證，成為世界首座「都會寧靜公園」（URBAN QUIET PARKS），不妨下回到陽明山走走。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.7.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）