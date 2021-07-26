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運動傷害也能看中醫 羽球男肘痛診療獲改善

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南基醫院中醫師李亞倫示範使用筋膜刀。圖／南基醫院提供
南基醫院中醫師李亞倫示範使用筋膜刀。圖／南基醫院提供

南投縣一名張姓男子熱愛羽球運動，球齡長達15年，今年突覺得右手肘外側不時隱隱作痛，雖趁疫情期間停止運動休息，仍未舒緩，甚至因擺動或特定姿勢倍感疼痛，向南基醫院求助，確認手肘新舊傷未癒成疾，經中醫療法診治已獲改善。

南基醫院指出，張姓患者經常與朋友相邀打球，疫情前就有發現其右手肘外側不時有痛感，且時好時壞，甚至打起球覺得「卡痛卡痛的」，而後剛好碰上疫情爆發，他想說剛好藉此休息，也沒放在心上，未料疼痛感沒減輕，還影響日常生活。

而張男經友人建議尋求中醫師協助，可透過整骨、針灸或敷藥等療法改善，因此求助南基醫院中醫科，經中醫師李亞倫問診及把脈後，確認張的脈象無太大問題，但右手肘有舊傷，而舊傷未癒，新傷再起，導致疼痛症狀加劇。

李亞倫說，該名患者就醫時，其右手已因疼痛無法執行特定姿勢，甚至痛到不敢碰觸，也影響右手正常擺動功能，因此依其肌肉、骨骼、肌腱、韌帶、筋膜等脈絡，運用整骨復位、經絡導引、理筋手法外，搭配中藥、針灸、小針刀，甚至以筋膜刀協助止痛，如今其手肘傷已大幅得到改善。

而部分民眾對於運動傷害看中醫有所疑慮，李表示，中醫從大家熟知的「望、聞、問、切」四診中，原本就涵蓋對人體肌肉、骨骼、肌腱、韌帶甚至筋膜的深刻體會，透過上述中醫療法、工具及技術，協助恢復人體正常生理結構。

其中，針灸、小針刀能緩解運動傷害所造成的疼痛，除了疼痛控制，鬆解沾黏組織也是中醫的強項之一，透過各項工具及手法進一步讓肌肉及其他軟組織放鬆，讓骨頭、肌腱、韌帶復位，進而穩定人體結構，減少運動中可能產生的傷害。

南基醫院則提醒，民眾常覺得是小病情就忽略治療，疼痛加劇就醫時已形成慢性發炎，甚至永久後遺症，建議發現疼痛不對稱、刺痛無力、影響常規動作、集中某區域或發生在關節等症狀，可尋求骨科、復健科、中醫科等專業醫療協助。

南基醫院中醫師李亞倫說明小刀針構造。圖／南基醫院提供
南基醫院中醫師李亞倫說明小刀針構造。圖／南基醫院提供

中醫 疫情 針灸

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