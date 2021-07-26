兩廳院解封音樂會 呂紹嘉獻出NSO顧問最後一場音樂會

疫情警戒明起降至二級，表演場館也將正式開館。兩廳院首場開館音樂會確定為本周六(31日)晚上七時半登場的「呂紹嘉&NSO：《深刻．如歌》音樂會」，除了實體音樂會，也將舉辦線上同步直播。這將是呂紹嘉以NSO國家交響樂團藝術顧問身分指揮NSO的最後一場音樂會，而去年台灣第一場解封音樂會也是由呂紹嘉指揮NSO演出，頗具意義。

「這段一起走過的艱辛路，令我們對生命有更深刻的省悟，也因此更珍惜能夠重臨舞台與大家分享音樂的福分。」呂紹嘉表示，疫情帶來苦難與省思，經過全民兩個多月的堅忍努力，終於在防疫降級的「許可」下，可以展開久違的藝文活動，「在這段期間，我們深深感受到愛樂者對重臨音樂廳的期待，也未曾停歇隨時站上音樂廳舞台的準備。」

呂紹嘉精選四部經典名曲，為樂迷、為NSO遞送感恩與祝福，讓音樂成為安定人心的溫暖陪伴。曲目安排從巴洛克風、歡快展技的的葛利格「 霍爾堡組曲」、抒情感人的柴科夫斯基「如歌的行板」、細膩淒美的馬勒「第五號交響曲」 稍慢板樂章，到洋溢復古韻味、恢宏燦爛的艾爾加「序奏與快板」。

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，這場音樂會在國家音樂廳首開場館下迎接觀眾，也同步於NSO Youtube官方頻道溫情直播，「讓全台第一『響』， 獻給每一個台灣人。」

兩廳院指出，此次演出謹遵指揮中心建議規範，依規定全程配戴口罩、測量體溫及採取實聯制，並啟動人流及總量管制。樂團排練及演出依照文化部防疫指引辦理，於工作區域指派主管人員擔任防疫負責人，執行防疫措施及風險管理，嚴格控管各空間容留人數，出入口管制、工作人員動線分流等措施，確保安全距離，並落實後台工作及演出人員全程配戴口罩措施。

●呂紹嘉&NSO《深刻‧如歌》—直播現場音樂會連結：https://youtu.be/GwKa8w0HK4Q