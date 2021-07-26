連續28天「用餐9折」！藏壽司岡山、桃園遠百店開幕

來自日本的「藏壽司」配合政府防疫政策，將於7月27日起提供部份門市內用服務，另外在7月27日、8月3日，也會再開設高雄岡山店、桃園遠百店等2間門市。為慶祝新店開幕，也首度推出史上最長的「連續28天9折」的優惠方案，並有消暑夏季新品上市。

除了雙北、宜蘭門市外，藏壽司各門市將自7月27日起恢復內用，並且落實聯制、酒精消毒、量體溫等作法，包括桌面、餐具、觸控螢幕也會消毒處理，並且實施梅花座、隔板等作法，員工也均會配戴口罩、手套與面罩，並於每30分鐘進行手部消毒，確保提供安心的用餐環境。

藏壽司也宣佈，「高雄岡山店」將於7月27日開始試營運、8月3日起正式營業。地點為於南岡山捷運站前的岡山樂購站前廣場，乃是高雄首間街邊店，店內提供超過200席座位。至於「桃園遠百店」將於8月3日起開始試營運、8月10日起正式開幕，地點位於遠東百貨桃園店內。為慶祝新店開幕，高雄岡山店至8月23日前，參與臉書活動即可享用餐9折優惠；7月27日至8月29日期間，消費不限金額可享免費停車。桃園遠百店至8月30日前，參與臉書活動，同樣可享用餐9折的優惠。