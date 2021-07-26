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路易莎咖啡、85度C自7月27日起開放內用　星巴克待確認

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
路易莎咖啡預計7月27日起，配合各縣市防疫規範，開放門市內用。圖／路易莎咖啡提供。
路易莎咖啡預計7月27日起，配合各縣市防疫規範，開放門市內用。圖／路易莎咖啡提供。

因應行政院7月27日至8月9日調降全國疫情警戒至二級，除雙北與宜蘭地區仍暫時不開放內用外，其他縣市餐飲與美食街已陸續鬆綁。國內連鎖咖啡業者包括路易莎咖啡與85度C，已宣佈自7月27日起開放內用；連鎖咖啡業龍頭星巴克與丹堤、Cama café仍有待確認。

路易莎咖啡指出，店內將遵循防疫指引，實施入店實聯制、量測顧客體溫與手部酒精消毒，並採取間隔1.5公尺的梅花座。除了內用座位隔板之外，收銀區也將再裝設隔板加強防疫，門市收銀人員實施「雙罩措施」，須配戴口罩與面罩，維護顧客與員工的防疫安全。店內亦會固定使用次氯酸鈉消毒桌面。

路易莎咖啡表示，在二級警戒期間，各店因防疫考量，營業時間仍保有彈性調整空間，以各門市公告為準。針對可提供內用之門市，洗手間將恢復開放且加強清消；此外，為保護消費者健康，也特別設置「如廁公約」四步驟，在洗手間前設置酒精，客人出入須隨時消毒接觸範圍，維持手部衛生。

路易莎門市座位加裝隔板、實施梅花座。圖／路易莎咖啡提供。
路易莎門市座位加裝隔板、實施梅花座。圖／路易莎咖啡提供。
路易莎在洗手間前提供酒精，並特別設置「如廁公約」四步驟，客人出入必須隨時消毒。圖／路易莎咖啡提供。
路易莎在洗手間前提供酒精，並特別設置「如廁公約」四步驟，客人出入必須隨時消毒。圖／路易莎咖啡提供。

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