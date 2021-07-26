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高雄子弟交通部長王國材見證帝冠車站回巢 滿心感動

聯合報 / 記者曹亞沿王慧瑛／高雄即時報導
老車站搬家頂升工程運用千斤頂設備，一步步完成遷移。記者王慧瑛／攝影
老車站搬家頂升工程運用千斤頂設備，一步步完成遷移。記者王慧瑛／攝影

高雄市中博高架橋已在4月5日拆除完成，高雄車站帝冠建築「願景館」今啟動復位工程，高雄子弟交通部長王國材與工程單位共同見證老車站建物回娘家，直呼感動。今天開始向北挪移4.8公尺後，預計在8月21日啟動向西挪移57.86公尺，9月26日遷移至永久位置，明年1月完成永久定位。

王國材說，當年決定把帝冠車站留下的決策者相當有遠見，讓屬於城市的共同記憶延續，見證高雄變遷的地標建築繼續承載城市演進與脈動。重大交通優先是高雄市長陳其邁四大施政優先主軸之一，王提到，他與陳其邁常有討論，未來高雄跨年活動可能在新站區舉行，除了鐵路地下化，捷運黃線已獲交通部核定，高雄捷運北延、南延中央也會全力支持。

交通部鐵道局表示，高雄帝冠車站興建於西元1941年，已有近80年歷史，2003年被高雄市政府文化局指定為歷史建築，因其位於鐵路地下化後的高雄新車站施工範圍，鑑於帝冠車站具歷史意義，鐵道局規畫保留，2002年先新建高雄臨時站取代帝冠車站營運功能，2002年8月16日展開為期17天第一次挪移工程，創下全台最大文物搬遷紀錄。

總重約3500公噸老建物遷移是大工程，每個環節要精準計算，第一階段提升工法5月間已完成，接著是沿線布設移動基樁、小滾輪，今啟動復位工程。

王國材、立委李昆澤、鐵道局代理局長伍勝園等人，今一同見證高雄車站帝冠車站啟程回家。王國材說，2009年高雄鐵路地下化工程正式啟動，當時他是高雄市交通局長，他與高雄車站的緣分甚深，他讀雄中時是糾察隊，常在火車站進出，車站是他高中生活的重要回憶，帝冠車站更是所有高雄人共同回憶，「能見證它回家覺得振奮，許多美好回憶浮現腦海中」。

高雄新車站工程進度如火如荼推進，除了重頭戲高雄帝冠車站挪移定位回娘家，明年9月車站站東道路開闢，接續還有兩棟鋼構大樓、天棚興建及地面景觀工程，目標是2025年完成高雄車站整體工程，讓市民見證新高雄車站願景逐步實現。

李昆澤說，走過19個年頭，高雄鐵路地下化工程全線通車「大工告成」，帝冠車站終於要回家，這是屬於高雄市歷史性一刻，也是高雄人的驕傲。

新車站不只是高雄地標，兼具交通、商業、景觀等功能，王國材指出，高雄車站將融合設置國道客運轉運站、市區公車站，並興建10層樓商業大樓、11層樓旅館大樓。未來高雄車站除了是轉乘機能完整的交通中心，在「市民廣場」理念下，定位為全天候開放車站，串連車站周邊形象商圈，讓車站不只是車站，更是高雄綠屋頂，也是高雄經濟之心。

對高雄願景館回娘家，市府、鐵道局將規畫一系列活動，將邀市民參與這值得紀念時刻，也喚起市民對城市的情感與記憶。

高雄車站帝冠建築「願景館」今啟動復位工程，高雄子弟交通部長王國材（左三）與工程單位共同見證老車站建物回娘家，直呼感動。記者曹亞沿／攝影
高雄車站帝冠建築「願景館」今啟動復位工程，高雄子弟交通部長王國材（左三）與工程單位共同見證老車站建物回娘家，直呼感動。記者曹亞沿／攝影
高雄車站帝冠建築「願景館」今啟動復位工程，高雄子弟交通部長王國材（中）與工程單位共同見證老車站建物回娘家，直呼感動。記者曹亞沿／攝影
高雄車站帝冠建築「願景館」今啟動復位工程，高雄子弟交通部長王國材（中）與工程單位共同見證老車站建物回娘家，直呼感動。記者曹亞沿／攝影
老車站搬家頂升工程運用千斤頂設備，一步步完成遷移。記者王慧瑛／攝影
老車站搬家頂升工程運用千斤頂設備，一步步完成遷移。記者王慧瑛／攝影
交通部長王國材（中）說，當年決定把帝冠車站留下的決策者相當有遠見，讓屬於城市的共同記憶延續。記者曹亞沿／攝影
交通部長王國材（中）說，當年決定把帝冠車站留下的決策者相當有遠見，讓屬於城市的共同記憶延續。記者曹亞沿／攝影
高雄帝冠車站興建於西元1941年，已有近80年歷史，2003年被高雄市政府文化局指定為歷史建築。記者曹亞沿／攝影
高雄帝冠車站興建於西元1941年，已有近80年歷史，2003年被高雄市政府文化局指定為歷史建築。記者曹亞沿／攝影
老車站搬家頂升工程運用千斤頂設備，一步步完成遷移。記者王慧瑛／攝影
老車站搬家頂升工程運用千斤頂設備，一步步完成遷移。記者王慧瑛／攝影
立委李昆澤說，走過19個年頭，高雄鐵路地下化工程全線通車「大工告成」，帝冠車站終於要回家，這是屬於高雄市歷史性一刻，也是高雄人的驕傲。記者王慧瑛／攝影
立委李昆澤說，走過19個年頭，高雄鐵路地下化工程全線通車「大工告成」，帝冠車站終於要回家，這是屬於高雄市歷史性一刻，也是高雄人的驕傲。記者王慧瑛／攝影
高雄車站帝冠建築「願景館」今啟動復位工程，高雄子弟交通部長王國材（前排左三）與工程單位共同見證老車站建物回娘家，直呼感動。記者曹亞沿／攝影
高雄車站帝冠建築「願景館」今啟動復位工程，高雄子弟交通部長王國材（前排左三）與工程單位共同見證老車站建物回娘家，直呼感動。記者曹亞沿／攝影
高雄帝冠車站興建於西元1941年，已有近80年歷史，2003年被高雄市政府文化局指定為歷史建築。記者曹亞沿／攝影
高雄帝冠車站興建於西元1941年，已有近80年歷史，2003年被高雄市政府文化局指定為歷史建築。記者曹亞沿／攝影

高雄車站 王國材 高雄市

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