宏匯廣場引進「智能消毒機器人」24小時各樓層巡迴

經歷過二個多月的疫情三級警戒期，7月27日起全國警戒降至二級，但全民防疫仍不可掉以輕心，位於新莊的宏匯廣場率先引進由東元電機研發設計的「智能消毒防疫機器人」，持續提升安心購物環境，每日消毒機器人全天候24小時在商場各樓層巡迴消毒，提供更安心安全的購物商場。

宏匯廣場在5月中旬疫情升級三級警戒後，即在商場設置兩座「智慧防疫門」。透過紅外線非接觸式進行臉部測溫，並備有紫外線光波殺菌、自動噴霧全身消毒，以及偵測溫度異常時警鈴與閃燈示警功能，現在再引進「東元電機智能消毒防疫機器人」，可說是智慧科技防疫設備的愛用者。

這個東元電機智能消毒防疫機器人，全天候在商場各樓層24小時不間斷巡迴消毒，形成安全防護網，防疫機器人利用超音波霧化器將由純水製作的超鹼鉀離子水霧化，主打可捕捉空氣中的病毒，殺菌力較酒精高10倍，且對人體不會造成危害、不傷肌膚，配合裝置於機器人底部的UVC LED紫外線殺菌燈對地板照射，透過3D全方位防疫大作戰，讓購物空間更安全 。

另外，迎接降級自7月27日起，宏匯廣場恢復正常營業時間，周日至周四為11:00至21:30；周五、周六11:00至22:00，部份場域仍遵照防疫規定暫不開放，配合新北市餐飲暫停內用政策，持續提供「餐飲免入館安心帶服務」。