快訊

台大每年僅當掉6%老師 學者：我高教「殭屍化」沒競爭力

阿富汗大宵禁：塔利班圍城...美軍撤收前的最後空襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏匯廣場引進「智能消毒機器人」24小時各樓層巡迴

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
宏匯廣場把智能消毒防疫機器人裝飾上小玩偶，讓機器更添可愛感吸引小朋友注意。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場把智能消毒防疫機器人裝飾上小玩偶，讓機器更添可愛感吸引小朋友注意。圖／宏匯廣場提供

經歷過二個多月的疫情三級警戒期，7月27日起全國警戒降至二級，但全民防疫仍不可掉以輕心，位於新莊的宏匯廣場率先引進由東元電機研發設計的「智能消毒防疫機器人」，持續提升安心購物環境，每日消毒機器人全天候24小時在商場各樓層巡迴消毒，提供更安心安全的購物商場。

宏匯廣場在5月中旬疫情升級三級警戒後，即在商場設置兩座「智慧防疫門」。透過紅外線非接觸式進行臉部測溫，並備有紫外線光波殺菌、自動噴霧全身消毒，以及偵測溫度異常時警鈴與閃燈示警功能，現在再引進「東元電機智能消毒防疫機器人」，可說是智慧科技防疫設備的愛用者。

這個東元電機智能消毒防疫機器人，全天候在商場各樓層24小時不間斷巡迴消毒，形成安全防護網，防疫機器人利用超音波霧化器將由純水製作的超鹼鉀離子水霧化，主打可捕捉空氣中的病毒，殺菌力較酒精高10倍，且對人體不會造成危害、不傷肌膚，配合裝置於機器人底部的UVC LED紫外線殺菌燈對地板照射，透過3D全方位防疫大作戰，讓購物空間更安全 。

另外，迎接降級自7月27日起，宏匯廣場恢復正常營業時間，周日至周四為11:00至21:30；周五、周六11:00至22:00，部份場域仍遵照防疫規定暫不開放，配合新北市餐飲暫停內用政策，持續提供「餐飲免入館安心帶服務」。

迎接即將到來的父親節與情人節，全館推出單筆2,000送200；送禮首選的3C、國際名品、大家電與健康器材單筆10,000送500等回饋。

宏匯廣場引進由東元電機研發設計的「智能消毒防疫機器人」，每日消毒機器人全天候24小時在商場各樓層巡迴消毒。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場引進由東元電機研發設計的「智能消毒防疫機器人」，每日消毒機器人全天候24小時在商場各樓層巡迴消毒。圖／宏匯廣場提供

紫外線

延伸閱讀

北市公園涼亭明開放 兒童遊戲場、籃球場維持停開

影／竹市125處公園完成清消明重啟 家長：小孩很期待

影／明降警戒宜蘭景點大清消 幾米飛天小火車也升空了

中市圖書館27日部分解封 預約借書恢復7天取

相關新聞

石門水庫時隔647天再現滿水位 洩洪量超過半座水庫

烟花颱風帶來的雨量驚人，石門水庫集水區累積降下480毫米雨。不過石門水庫水位原本就接近8成，蓄洪空間有限，因此北水局採用...

花9元加購咖啡就中200萬 全家便利商店發票得主超幸運

財政部公布最新一期2021年5～6月統一發票中獎號碼，全家便利商店統整本期中獎發票，共開出1組特別獎1,000萬元，以及...

疫情降級為二級！肯德基預計「8月3日」開放內用

隨著中央流行疫情指揮中心公佈，自7月27日起疫情警戒將由三級調降為二級，各個餐廳也陸續鬆綁內用服務。「肯德基」宣佈，預定...

明天降級解封 北捷尖峰班距維持、離峰班距縮短

全國三級警戒逾2個月，中央宣布7月27日至8月9日疫情警戒從三級降為二級，台北捷運公司配合降級政策，捷運尖峰時段維持疫情...

疫情降級重啟台帛旅遊泡泡有望？業者盼鬆綁隔離條件

外傳隨著台灣新冠肺炎疫情降溫，帛琉旅遊泡泡有機會重啟，外交部今邀業者討論；旅行業者表示，關島自由行機加酒旅程，若有需要可...

宏匯廣場引進「智能消毒機器人」24小時各樓層巡迴消毒

經歷過二個多月的疫情三級警戒期，7月27日起全國警戒降至二級，但全民防疫仍不可掉以輕心，位於新莊的宏匯廣場率先引進由東元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。