聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆1年半開出5張千萬發票 都是小額消費 最多花196元
基隆市暖暖區全聯源遠店開出的5-6月發票，有人花35元買咖啡中了1000萬元特別獎。這是基隆今年開出的第2張中千萬元發票，今年1-2月有人在八方雲集花82元買水餃中大獎。基隆去年也開出3張中千萬元發票，分由全家、星巴克和清水福全開立，都是小額消費中大獎。
財政部昨天公布今年5-6月統一發票中獎號碼後，全聯福利中心隨後公告本期統一發票開出1張1000萬元特別獎與1張200萬特獎。開出千萬特別獎發票的是基隆源遠門市，消費者只花35元購買OFF COFFEE冰拿鐵，就中了1000萬元特別獎。
基隆市義二路八方雲集水餃店，今年1-2月也開出1000萬元特別獎發票，中獎人只花82元買15顆招牌水餃，成了幸運兒。
回顧去年統一發票開獎，共有3張1000萬元中獎發票由基隆開出。基隆市麥金路城上城社區的星巴克咖啡店，去年1-2月開出中千萬元發票，這名幸運的消費者在2月14日情人節點了中杯英式紅茶110元，折扣10元，只花100元中大獎。
去年7-8月的統一發票千萬特別獎由基隆市麥金路清心福全飲料店開出，幸運者在8月22日買了4杯鮮奶茶，消費金額是196元。
過了2個月，基隆市明德二路全家便利商店開出9-10月1000萬元特別獎發票，有人花94元買1罐鮮奶，就獲得財神爺眷顧，成為千萬元獎項得主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言