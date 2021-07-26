基隆1年半開出5張千萬發票 都是小額消費 最多花196元

基隆市暖暖區全聯源遠店開出的5-6月發票，有人花35元買咖啡中了1000萬元特別獎。這是基隆今年開出的第2張中千萬元發票，今年1-2月有人在八方雲集花82元買水餃中大獎。基隆去年也開出3張中千萬元發票，分由全家、星巴克和清水福全開立，都是小額消費中大獎。

財政部昨天公布今年5-6月統一發票中獎號碼後，全聯福利中心隨後公告本期統一發票開出1張1000萬元特別獎與1張200萬特獎。開出千萬特別獎發票的是基隆源遠門市，消費者只花35元購買OFF COFFEE冰拿鐵，就中了1000萬元特別獎。

基隆市義二路八方雲集水餃店，今年1-2月也開出1000萬元特別獎發票，中獎人只花82元買15顆招牌水餃，成了幸運兒。

回顧去年統一發票開獎，共有3張1000萬元中獎發票由基隆開出。基隆市麥金路城上城社區的星巴克咖啡店，去年1-2月開出中千萬元發票，這名幸運的消費者在2月14日情人節點了中杯英式紅茶110元，折扣10元，只花100元中大獎。

去年7-8月的統一發票千萬特別獎由基隆市麥金路清心福全飲料店開出，幸運者在8月22日買了4杯鮮奶茶，消費金額是196元。