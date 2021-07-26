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台帛旅遊泡泡可望重啟？業者點出可能的變數
外傳台帛旅遊泡泡重啟有望，業者認為，關鍵在於遊客回台是否需要隔離14天，加上台灣遲遲未點頭，帛琉在22日簽署行政命令，開放大陸和港澳人士，也為重啟台帛琉旅泡泡增加變數。
創新旅行社董事長李奇嶽表示，重啟台帛旅遊泡泡已經講很久了，主要是認為，帛琉是最有條件可以開放的國家，因此一直很希望盡快能重啟，帛琉希望能有觀光收入，若能比照之前5+9的自主健康管理即可，不用強制14天隔離，這樣帛琉的競爭力會比去關島更強，同樣團費都是5天5萬元上下，帛琉甚至同意可以派人到旅館施打疫苗，同樣有莫德納、BNT、嬌生可任選。
李奇嶽表示，希望台帛的旅遊，能回到旅遊泡泡的精神，去回都不用隔離，如果能夠比照不用回來要隔離14天，業者當然要爭取，就看外交部、疫情指揮中心如何決定，業者樂觀其成。
他說，就因為帛琉等待台灣開放旅遊泡泡，礙於要趕快拚經濟，帛琉已經開放港澳遊客到帛琉旅遊，因此增加了很多變數，遊客來源變的更多元，由於風景區都是固定的，會不會因為帛琉的遊客來源變多了，防疫的考量也變多，就要看最終政府如何協調，若是之前僅開放台灣旅客前往遊玩，這樣相對單純。
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