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花9元加購咖啡就中200萬 全家便利商店發票得主超幸運

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
本期頭獎幸運兒之一，即是使用全家App隨買跨店取消費。圖／全家便利商店提供
本期頭獎幸運兒之一，即是使用全家App隨買跨店取消費。圖／全家便利商店提供

財政部公布最新一期2021年5～6月統一發票中獎號碼，全家便利商店統整本期中獎發票，共開出1組特別獎1,000萬元，以及1組特獎200萬元，千萬特別獎得主為蘆洲新民愛店開出，僅花費不到百元即幸運中獎；得到200萬特獎的消費者則是於基隆暖東店購買Let’s café飲品，使用全家點數加價購兌換，只花費9元即獲獎。另外，頭獎20萬元則開出2組，分別在淡水新崙店及全家App隨買跨店取消費，消費者分別購買飲料及FMC小分子檸檬氣泡水，幸運獲得20萬大獎。

而為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，全家共開出4組，於佳里延平店、桃園北埔店、工業一店八德貴族店購買鮮食、飲品、FMC商品，其中有2筆花費不到百元中獎。使用載具存發票不僅減少接觸又快速，中獎機會還多更多。

財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，全家共開出4組。圖／LINE Pay提供
財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，全家共開出4組。圖／LINE Pay提供

電子發票 桃園

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