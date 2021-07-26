疫情降級重啟台帛旅遊泡泡有望？業者盼鬆綁隔離條件

外傳隨著台灣新冠肺炎疫情降溫，帛琉旅遊泡泡有機會重啟，外交部今邀業者討論；旅行業者表示，關島自由行機加酒旅程，若有需要可在當地施打疫苗，帛琉也有同樣的條件；重啟台帛旅遊泡泡，主要還是卡在返台後的檢疫隔離條件嚴格，指揮中心若能同意台帛旅遊泡泡返台免隔離，業者期待。

明天(27日)開始，國內疫情三級警戒將降為二級，旅行業者認為，台帛旅遊泡泡原本就是已經定案的方案，只因為我國五月份新冠肺炎疫情升溫而暫停，當時4月出團除了首發團熱鬧外，後來因為手續繁瑣，返台隔離天數嚴苛，加上團費過高，後續旅客卻步；後來發生華航諾富特群聚事件，加上後續台灣疫情升溫，帛琉宣布暫緩旅遊泡泡，航班也在5月12日後暫停至今，期間僅有一班的醫療班機申請。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，這會議應該帛琉旅遊局、大使會去，台帛旅遊泡泡原本就已經是可行的方案，雖然中間經過幾個事件波折，但現在台灣疫情趨緩，疫情即將降級，旅行業者本就期望可以恢復，而台灣疫苗施打率也提高了，帛琉這次也有在疫苗防疫上加強措施，這是除了旅遊以外的附加價值，在防護相對安全情況下，若仍有這麼嚴格的隔離檢疫措施，會讓消費者卻步，但現在相對安全情況下，要如何調整，還需要指揮中心及專家討論，研議比較可行的方案。

卞傑民表示，現在旅行社有關島自由行方案，賣關島機加酒，遊客有需求可在當地施打疫苗，帛琉也有同樣的資源，且當地疫苗覆蓋率達七八成，能不能重啟台帛旅遊泡泡，要看回程隔離檢疫鬆綁到甚麼程度，以及旅客預約做PCR篩檢量能是否足夠，要等到整個方案出爐才能判斷，他推估費用上應該和之前差不多，約5天5萬元上下，差別在所選擇的住宿飯店而已。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，業者一直在PUSH(推動)這件事，是否在國內疫情趨緩後，就應該要重啟；台帛旅遊泡泡原本就是定案的事情，帛琉也是台灣最好的邦交國，這案子一直都是外交部主導；他上周與帛琉駐台代表通過電話，基本上帛琉也希望盡快能恢復，帛琉總統希望能夠帶動當地產業，當地也有很多人靠觀光維生；加上帛琉也可施打新冠肺炎疫苗，旅客若有興趣，旅遊期間也可以施打。

許高慶說，之前進行的帛琉旅遊泡泡，台灣業者認為帛琉某些措施需要改善，對方也很快就改善，比如某些景區的開放、總量管制，還有原本要收檢測服務費，但後來帛琉也都很快速的配合改善了。

他表示，對於到帛琉的旅客返台隔離規範鬆綁一事，之前衛福部也有心朝這方向研議，原本業者都很樂觀，但後來國內爆發疫情而暫緩，現在已經要恢復二級，因此業者反映返台5+9的隔離規定要鬆綁，帛琉現在沒有確診者，且疫苗覆蓋率超過七成，以達到群體免疫目標，若能跟去澎湖一樣，只要PCR檢測陰性即可去，回來再做一次即可，不用再防疫控管。