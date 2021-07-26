健身中心降二級淋浴間仍未開放 消保處：消費者可請假

疫情警戒明起從三級降到二級，消保處今天說明微解封(7月13日至7月26日)與二級警戒（7月27日至8月9日）期間，健身中心收費、請假與延長會籍期限原則。消保處指出，而7月27日至8月9日全國降二級警戒期間，容留人數雖由25%之限制放寬至50%為限，但淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱等附設設施仍未開放，消費者仍得向健身中心業者請假，健身業者不得向消費者收取請假手續費用。

針對7月13日至7月26日微解封期間，消保處指出，微解封仍屬疫情警戒第三級期間，若健身中心因未能符合上述管理措施之要求，而暫停營業或自主暫停營業期間，健身業者除應主動延長健身中心會員之會籍(包含健身教練期間在內)外，並不得向消費者收取任何請假手續費用。健身中心能符合管理措施之要求(例如：量體溫、全程佩戴口罩、實聯制、保持社交距離、配合酒精消毒、人流管制等)開放場館營運，但各場館之附屬設施(例如：淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱等)並未開放，此時消費者仍得向健身中心業者請假，健身業者不得向消費者收取請假手續費用。

而7月27日至8月9日全國降二級警戒期間，消保處指出，此期間與微解封期間主要差異在於場域內容留人數由25%之限制，放寬至50%為限，至於各場館之附屬設施(例如：淋浴間、三溫暖、蒸氣室、烤箱等)仍未開放，故消費者仍得向健身中心業者請假，健身業者不得向消費者收取請假手續費用。

此一期間健身中心均有人數容留限制，為避免消費者白跑一趟，消保處呼籲消費者欲前往健身前，可先電話確認場館人數是否達於上限，否則請利用電話(App或其他業者提供之方式)請假，避免既白跑一趟又被扣月費。

消保處表示，二級警戒期間中央流行疫情指揮中心未禁止健身中心營運時，消費者如有「居家隔離」或「居家檢疫」致無法前往健身中心使用設備及服務時，係屬於不可歸責於消費者之事由，此時消費者可檢具相關證明文件，向業者辦理請假，並於請假停權期間，免繳月費，且會員權之有效期間順延。若消費者係因擔心出入健身中心恐提升感染疫情風險，而向健身中心請假，即非屬不可歸責於消費者之事由。消費者如向健身業者請假，業者得向消費者收取手續費用。