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疫情降級為二級！肯德基「8月3日」開放內用

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
肯德基預計將於8月3日起恢復內用。圖／肯德基提供
肯德基預計將於8月3日起恢復內用。圖／肯德基提供

隨著中央流行疫情指揮中心公佈，自7月27日起疫情警戒將由三級調降為二級，各個餐廳也陸續鬆綁內用服務。「肯德基」宣佈，預定將於8月3日起，配合各縣市政府規定開放內用。

肯德基表示，遵循各縣市政府指導，已積極整備餐廳內用等相關防疫管理措施，包括不同桌間保持1.5公尺用餐距離、同桌安排梅花座或隔板等。自三級警戒後實施之暫停餐廳內用服務等防疫措施，將延長至8月2日，期間持續提供預訂快取、零接觸外送、車道快取GO等外帶及外送服務。

除了肯德基之外，「添好運」、「了凡」預告將於7月27日起開放部份門市內用；「王品集團」則將於7月27日起，恢復台北、新北、宜蘭以外的門市內用服務。至於「漢來美食」亦將於7月27日起，恢復部份門市內用，其中漢來海港餐廳則延後至7月30日開放（敦化店、天母店除外）。

肯德基 疫情 新北

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