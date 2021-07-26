明天降級解封 北捷尖峰班距維持、離峰班距縮短

全國三級警戒逾2個月，中央宣布7月27日至8月9日疫情警戒從三級降為二級，台北捷運公司配合降級政策，捷運尖峰時段維持疫情前班距及最大運能，離峰及假日時段明日起恢復區間車服務，但會透過科技人流監控管制及預警智慧化系統，監控情況並視狀況啟動車站限流措施。

北捷指出，疫情開始後，北捷平日尖峰時段維持與疫情前相同，提供2至3分鐘最短班距，其中板南線120秒、文湖線約80秒一班，以及加班車服務，並未因疫情及居家辦公導致運量降低而減少班次。

以旅客量最大的板南線為例，尖峰時段每小時最大運量約有4.7萬人次，但三級警戒後同時間載客量僅1.5萬人次，尚有餘裕3.2萬人次，載客率僅34％。

平日離峰班距部分，高運量路線恢復區間車路段，平日離峰及假日班距從8至9分鐘縮短為4.5至6分鐘；文湖線部分平日離峰班距從6至6.5分鐘縮短為4至5.5分鐘，假日班距從6.5分鐘調整為4至6分鐘。

環狀線平日離峰班距從10分鐘縮短為9至10分鐘。後續將繼續觀察各路線實際運量變化，滾動調整班距及彈性機動加發列車運輸等措施。

北捷表示，為避免尖峰時段車廂內人潮擁擠及保持月台候車適當距離，針對板南線從新埔站至龍山寺站、市政府站至龍山站等早、晚尖峰時段運量最高的路段，透過科技人流監控系統、預警及監控功能啟動管制措施。

預警及監控功能是結合車站月台旅客候車情況、閘門人流數據及全國軌道業首創車廂擁擠度即時告知功能等發展出的智慧化科技，提供行控中心統整及判斷即時人流狀況，適時啟動月台、閘門、出入口等三級人流管制。

根據車廂擁擠度即時燈號分析，民眾在疫情期間已養成自主分散乘車習慣，因此目前為止燈號顯示相當平均，顯見分流措施已見成效，北捷建議，民眾可多分散時段及車廂搭車，利用人較少的頭尾車箱分散尖峰人潮。

北捷也呼籲各公、民營企業及機關團體，持續採行彈性上下班或異地辦公等防疫機制，以利員工避開平日早上7時30分至9時30分，以及下午5時至晚間7時等尖峰時段。