靠皮雕翻轉人生！劉永靜克服困境 鼓勵身障者這麼做

台南51歲市民劉永靜行動不便，原靠政府補助度日，後來到台南市復健青年勵進會學習皮雕，不僅找到興趣、學會一技之長，還成為皮雕職訓講師，現不但生活自立，也買了房子，扭轉人生。

「不要害怕走出來」，劉永靜以過來人經驗，鼓勵身障者勇敢走出來學一技之長，努力找出自己有興趣的工作，不斷學習、精進實力，就有機會在職場上發光發熱，翻轉命運。

劉永靜說，一歲時因感染病毒導下半身癱瘓，19歲一個人從屏東到台南找工作，從事眼鏡五金加工業，後來因產業外移失業，因緣際會讓他踏進皮雕領域，愈做愈有興趣，決定堅持下去，甚至還變成培訓講師，讓他從原本的低收入戶，轉變成靠技能吃飯，甚至完成買房子的願望，他很感謝勞動部的「多元就業方案」給他機會，邁向新人生。

台南市復健青年勵進會主要生產皮雕手工藝品與帆布提袋，民國92年開始申請多元就業開發方案，從一開始4人、薪資勞動部補助，到現在員工已超過20人，年營業額也從最初的百萬元到現在破千萬，包括台積電、中油與7-11等企業都是他們的客戶。

勵進會執行長林綉玲說，現20名員工超過5成身障員工，留用率高達9成，「只要給機會，他們會做得更好」，身障員工專注力強，每件皮雕商品從剪裁、雕刻、染色、組裝到包裝都能一手包辦，還可客製化，手藝甚至比一般人還要精巧，就像永靜老師對皮雕創作有天分，加上努力，推出不少好作品。

她說，因疫情5、6月訂單較去年衰退5成，不過她不擔心，這段時間剛好積極開發祈福龜等新商品與DIY材料包，希望能另闢「疫外之財」。