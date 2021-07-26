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各地雨勢不斷 台南農改場籲加強排水防病害損失

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台灣稻米與果樹雜糧產區雨勢不斷，台南農改場籲農友加強排水防病害大量損失。記者周宗禎／翻攝
台灣稻米與果樹雜糧產區雨勢不斷，台南農改場籲農友加強排水防病害大量損失。記者周宗禎／翻攝

台灣稻米、果樹雜糧產區近來大雨不斷，台南農業改良場呼籲農友加強排水，防止大量病蟲害造成嚴重損失。相關防治及病蟲害用藥問題可上農改場官網查詢或電06-5912959詢問研究人員陳昇寬、吳雅芳、黃秀雯。

農改場表示，稻田要強化田間灌排水溝渠積淤清除，維持排水道暢通。低地或排水不良稻株發生淹水沒頂，雨後應立即排水。淹水沒頂田區要防治白葉枯病及紋枯病；用藥參考植物保護手冊、同時補充微量磷鉀肥。

雜糧除維持田間排水道暢通，若淹水雨後3天內要排水。淹水後評估要保留作物時，酌量施用氮肥及鉀肥，使新生嫩芽重新生長，以恢復生育。噴灑適當藥劑參考植物保護手冊、防止葉部及根部病害發生。雜糧種植期重視排水，生育期施肥期多施磷、鉀肥增加抵抗力，已屆收穫期應儘早收穫乾燥。

水果如已屆採收期必要時盡速採收。坡地果園需加強水土保持，可用塑膠布，抑草蓆或稻草等資材覆蓋，避免雨水沖刷土壤所造成根系裸露，減少植株倒伏，平地果園應清除淤積防止積水。豪雨後應加強病蟲害防治，清除落果，枝條，落葉等田間感染源，減少病原傳播。雨後可用少量低濃度的速效性氮肥或微量元素葉面施肥，補充樹體所需營養，促進樹勢恢復。

台南農改場表示，植物保護手冊登記藥劑可於農改場網站連結各項作物相關用藥資料：植物保護連結點選所種植作物選用登記藥劑，用藥時依標示使用嚴格遵守安全採收期。

農改場 淹水 生育

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