奇萊山難50年 清大同窗7旬翁重返現場祭故友

5名清華核工系學生在1971年7月25日攀登奇萊山不幸遇上颱風罹難，這是台灣登山史上最慘烈的山難事件之一。他們的同窗好友從未忘懷逝者，4名七旬老翁再登奇萊致祭，向大山呼喊其名。散布世界各地的同學也在上周五齊聚線上追思，播放故友錢迪遺留相機拍下的登山隊最後身影。

清大核工系（已更名為工科系）選在7月23日，也是當年登山隊由松雪樓出發邁向奇萊的日子以視訊方式舉辦「奇萊山難50週年追思紀念會」，散布台灣、香港及美國波士頓、聖地牙哥、洛杉磯約60餘名校友線上重聚。主辦人72級核工系校友周懷樸說，2021年的日曆與1971年完全一致，當年登山隊遇上了娜定颱風，今年此時則有烟花颱風來襲，種種巧合令人唏噓。

追思會播放由72級核工系校友劉明哲製作的山難經過影片，敘述清大核工系大三生柏盛亨、邱瑞昌、龔士武、錢迪、大一生吳建昌及物理系大三生賴淑卿於1971年7月21日從新竹出發前進奇萊山的經過，同行的還有台大物理系大三生施能健。

一行人22日住宿於松雪樓，24日下午抵達奇萊稜線，凌晨3點山區開始起風下雨，領隊柏盛亨聽到廣播，娜定颱風即將登陸，大家決定馬上下山，上午11點抵達前晚露營的營地，當時風雨更大了，下午2點頂著14級的強風趕路，柏盛亨背負最重，他跟隊員說，「我全身冰冷、手足抽筋，走不動了，你們趕快走，去松雪樓求救！」

傍晚6點，距離松雪樓還有2小時的路程，直到距離松雪樓不到50公尺，最後只有施抵達松雪樓求救，最終5名隊員不幸罹難。

目前定居美國聖地牙哥的賴淑卿說，當年事件發生後學校很保護她，有些事沒有機會說出來。有人誤以為他們明知颱風要來還要登山或規畫不周，但他們所知其實是前一個颱風，登山隊已等候了一天，待颱風轉向後才出發，完全不知後面還有一個娜定颱風。出發後因山區廣播收訊不佳，沒有機會聽到氣象預報，直到入山兩天、上了稜線才得知娜定撲台的消息。

50年前清大只有核工、數學、物理、化學4個系，每個年級僅一百多位學生，加上規定全體住宿，同學吃、住、學習都在一起，感情特別緊密。周懷樸揪了同為72級核工系的同學王伯輝、杜博文、林思賢去年12月1日清晨6點從登山口出發，走到了亡友當年紮營與用餐的乾溪，最遠抵達山難後清華師生為登山者搭建的成功二號堡。

奇萊是許多清大核工校友心中永遠的痛，除了1971年的山難，1980年又有3名清大核工系學生因大雪封山命喪奇萊。當時的登山社社長、清大82級化學系校友吳泂俊也在追思會中分享他參與1980年奇萊山難搜救的往事。