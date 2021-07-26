疫情警戒降級 逾期未辦理戶籍登記民眾依限補辦

配合全國疫情警戒於7月27日降至二級，內政部表示，於三級警戒期間已逾期之戶籍登記案件，可於30日內補辦，不予裁罰；另民眾申辧相關戶籍登記證明文件， 在三級警戒期間屆期者，警戒解除後30日內，仍認定為有效文件，請民眾依期限持憑辦理。

內政部指出，由於民眾於三級警戒期間不便外出，為確保民眾申辦權益，對於申辦法定最後期日在三級警戒期間者，可於三級警戒解除後再行申辦，逾期申辦不予處罰。現在配合全國疫情警戒降級，於警戒期間逾期未辦理戶籍登記者，或戶籍登記證明文件屆期者，請於疫情警戒標準降為二級當日起30日內（自7月27日起至8月25日止），至戶政事務所申辦，確保自身權益。

內政部另提醒，經許可歸化後，須提出原有喪失國籍或申請展延時限屆期者， 請於降級後10日內（自7月27日起至8月5日止）申辦。