不只是COVID-19！3大得了讓人腦袋一片空白的難纏病毒

文／羅文芳

台灣COVID-19(coronavirus disease 2019)疫情嚴峻，大眾對健康意識提升，除了勤洗手消毒防疫，你有多久沒審視自己健康狀況了呢？今天網路溫度計與台灣癌症基金會合作，調查出近期網友熱議的3大難纏病毒，除了COVID-19病毒以外，許多台灣人也害怕HPV(人類乳突病毒)與帶狀疱疹病毒，因此，醫師提醒在等待接種COVID-19疫苗期間，也別忘記安排自己與家人依醫囑施打HPV及其他成人疫苗，強化身體保護力，降低罹患相關疾病機率。別為了省小錢或嫌麻煩，疏忽於保護自己。預防勝於治療，生病後要賠上的絕對不只金錢！

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＃COVID-19病毒（年聲量：727,805筆）

自2020年初爆發新冠肺炎疫情後，COVID-19病毒成為全球民眾畏懼的新病毒。由於潛伏期較長，「無症狀」感染者眾多，不易察覺，讓COVID-19病毒在全世界迅速傳散，且隨著病毒進化，世界各地也發展出各種突變病毒，如印度病毒Delta、英國肯特Alpha、南非的Beta、巴西的Gamma等，比原本COVID-19病毒更具有傳染力。COVID-19確診患者的症狀包括呼吸急促、全身無力等，若本身有慢性疾病，可能會加劇呼吸衰竭與死亡風險。

除了容易傳染，後遺症也不少，有國外學者觀察不少病人康復後，會有易倦怠、呼吸很喘、掉髮跟嗅味覺障礙與不安等身心後遺症，讓網友直呼「簡直慢性殺人」、「掉髮會變禿頭嗎，好可怕」有人認為COVID-19最可怕的不是死亡，是「把人搞得不死不活容易大流行傳染」。

而台灣疫情爆發後，中央流行疫情指揮中心多次強調，符合疫苗接種優先順序人員應儘速按規定施打，目前學界普遍認為，若能超過六成人口施打疫苗，體內產生抗體，才能形成群體免疫要素。

台灣家庭醫學醫學會預防保健及慢性病防治委員會主任委員、成大醫院家庭醫學部主任吳至行表示，雖然沒有任何一種COVID-19疫苗能夠百分之百保證不讓人得病，但接種後仍有一定的保護力，萬一感染，發生重症的機率極低。呼籲民眾若符合接種順序，應盡快接種。

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＃HPV病毒（年聲量：13,525筆）

HPV（全名為Human Papillomavirus），中文名又叫「人類乳突病毒」，是100多個家族成員(型別)的總稱，這種DNA病毒，不分性別、性向，都可能會透過性行為或接觸皮膚傷口, 黏膜或體液等方式傳染。根據台灣癌症基金會「HPV衛教友善診所」網站資訊，無論男女，人的一生感染HPV的機率高達8成，雖然人體有自動清除大部分HPV感染的機制，但如果長期持續感染，不僅容易導致女性子宮頸癌，還可能導致讓人難以啟齒的菜花、外陰癌、陰道癌與肛門癌等相關癌病。

美國流行病學研究顯示，18-59歲男性生殖器感染HPV的盛行率高達45.2%，而且感染後的症狀不明顯，因此常在不知情情況下，將HPV傳給另一半。特別的是，即使性生活單純的人也可能互相傳染，研究推估單一性伴侶的情侶/夫妻，每2對就有1對感染HPV。但仍有許多人不了解，而讓自己暴露在風險中，甚至有網友在健康檢查後發現HPV感染，也有產婦生產後檢查才發現因HPV感染而引起子宮頸原位癌，不約而同地上網提醒其他網友重視HPV，並依照醫師建議接種HPV疫苗，保護健康，畢竟「就算彼此有全程正確使用保險套，還是可能因其他部位的體液接觸，因而造成傳染」。

預防HPV，主要包括安全性行為、依醫囑施打疫苗、女性定期抹片檢查等3步驟。吳至行醫師表示，人類是群居的動物，人與人的連結和接觸無法避免，只能加強做超前部署，因此「注射疫苗」就相當重要。而且，相較於只有女性施打HPV疫苗，男女性共同施打的預防效果更佳，全球越來越多國家推動HPV疫苗男女共同施打計畫。

如果還未接種HPV疫苗的人，只要符合9-45歲，無論男女，都可以依照醫囑施打HPV疫苗，其中二價疫苗適用於9歲以上女性。此外，最近的COVID-19疫情終究會過去，民眾若之前已接種第一或第二劑HPV疫苗，就整體健康的考量，還是應該諮詢醫師完整施打，才能讓身體產生較完整的保護力，降低感染風險。美國與歐洲衛生團體也建議，民眾應按時接種HPV疫苗，莫因COVID-19疫情而中斷。

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＃帶狀疱疹病毒（年聲量：7,363筆）

這種俗稱「皮蛇」或「飛蛇」的病毒，早期人們普遍有「皮蛇繞一圈就會死」的迷信，但其實這種病大部分不會致命，通常會發生在年紀較大及免疫力較差的人身上，因為病毒會在單側神經皮節上產生紅疹，讓患者皮膚有疼痛麻木感，接著會起水疱，搔癢難耐又伴隨痛感，在結痂癒合後還會「疱疹後神經痛」，影響患者睡眠與平日生活。

由於帶狀疱疹治療過仍可能會復發，且病狀表現在皮膚上，成為許多人十分恐懼又害怕說出口的病毒之一。台灣家庭醫學醫學會「成人三疾病衛教網站」也顯示，每3個人就有1個人會在一生中得到帶狀疱疹。

網路上就曾有PTT鄉民直呼「應該多宣導皮蛇」該病難纏復發率高，大多數人得到以爲只是普通疹子就輕忽，引起底下留言共鳴「這病因缺乏宣導」、「聽說真的很痛QAQ」、「這年頭還相信斬皮蛇等於卡陰，科學知識真的蠻缺乏」直呼這輩子遇到最痛的經驗就是得到帶狀疱疹「痛到睡不著」、「痛到懷疑人生」。

預防帶狀疱疹病毒，除了平日保健身體，加強飲食均衡跟充足睡眠，提高免疫力，目前台灣也有帶狀疱疹疫苗，提供50 至 79 歲成年人接種。吳至行醫師表示，最近研究發現曾經感染COVID-19的人，2個月內發生帶狀疱疹的機率增加超過3成，推測可能是COVID-19破壞了身體免疫功能，誘發了原本在體內蟄伏的帶狀疱疹病毒。有鑑於此，即使是新冠病毒疫情期間，仍建議民眾依醫囑接種帶狀疱疹疫苗，做好安全保護。

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無論是COVID-19、HPV或帶狀疱疹病毒，吳至行醫師強調，只要人與人之間無法避免連結，病毒都可能經由接觸或飛沫而傳染。幸好，隨著醫學科技的進步，我們也有了超前部署的機會，付諸行動，做好預防疫苗的接種，就能盡量將損失降到最低，不僅掌握自己的健康，同時也能避免別人受到自己的牽連。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2020/6/25-2021/6/24)



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年6月25日至2021年6月24日。