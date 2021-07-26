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德基水庫今天蓄水率53.5% 有水沒水景色差很大

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
今年五月，德基水庫缺水嚴重情形。圖／民眾提供
今年五月，德基水庫缺水嚴重情形。圖／民眾提供

台中市區今天凌晨下大雨，山區雨勢已減緩，今天上午7點，德基水庫水位1381.65公尺，蓄水量9973萬噸，比昨天增加266萬噸，蓄水率53.5%，山區果農說，今年5月缺水嚴重，德基水庫四周裸露山壁枯樹，令人擔心，現在已恢復近半的湖光山色美景。

依經濟部水利署水庫水情資料，德基水庫昨天24小時累積雨量為6毫米，大甲溪發電廠人員表示，德基水庫今天上午7點，水位為1381.65公尺，蓄水量9973萬噸，蓄水率53.5%，比昨天蓄水量9707萬噸，一夜增加266萬噸。

台中市區今天凌晨一陣大雨，但山區雨勢減少，水庫前一天一夜增加534萬噸，今天進帳縮減只剩約一半，總進水量從35cms降為28cms，電廠人員說，如果有颱風在集水區帶來集中雨量，德基水庫的蓄水量會進帳很快。

德基水庫持續有水量進帳。圖／民眾提供
德基水庫持續有水量進帳。圖／民眾提供
德基水庫持續有水量進帳。圖／民眾提供
德基水庫持續有水量進帳。圖／民眾提供

水庫 雨量 台中市

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