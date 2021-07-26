德基水庫今天蓄水率53.5% 有水沒水景色差很大

現代人因為工作忙碌，對住家雜亂的環境，常抱著「等放假再來整理」的想法，但周而復始，未付諸行動的懸念一直都在。這次因疫情宅在家的時間大增，愈來愈多人把握機會展開斷捨離行動，為自己換來舒適的環境，也成為疫情下最療癒的解方。

2021-07-26 08:26