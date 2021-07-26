南高屏大雨特報、花東恐達38度 吳德榮：迎風背風兩樣情

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測」圖顯示，輕颱「尼伯特」向北北西轉西北，快速撲向日本，27日影響本州北部。雖說仍有侵襲「東奧」的機率，但其實機率不高、強度也不強，只會為「東奧」帶來些微天氣變化。

而另一颱風「烟花」，登陸浙江後移速減慢，將逐漸減弱消散。昨(25)日迎風面有明顯降雨，背風面花東則因「焚風效應」有極高溫(台東太麻里鄉40.6度，花蓮玉里鎮38.6度)，北台灣的高溫則為「沉降作用」及「太陽輻射」所造成，其中以台北大安區38.0度為最高。

中央氣象局表示，西南風沉降影響，天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今(26)日白天花蓮縣縱谷，台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、基隆市、金門縣地區，桃園市、新竹縣市、苗栗縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意；而西南風影響，易有短延時強降雨，台南、高雄、屏東今日有局部大雨發生的機率。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，「季風低壓」環流緩慢北移，原本位置比較偏南的「西南季風」逐漸向北調整並移至在台灣附近。「西南季風」為「行星尺度」(季風從南半球跨赤道、經印度洋、孟加拉灣、中南半島、南海、台灣至中太平洋，長達6千公里以上)的環流，高溫高濕很不穩定。

他說，台灣的天氣將是「迎風背風兩樣情」，迎風面有強對流發展，且將連續多日、累積大量的降雨，應慎防其「致災」的可能。背風面北部、東半部則常是晴朗酷熱的天氣。

吳德榮說，今、明(26、27日)兩天南部有局部陣雨或雷雨，並擴展至中部，有較大雨勢，應注意，午後北台灣山區亦有對流發展的機率。背風面北部、東半部則是高溫、酷熱，最高溫可達38度以上，要注意防曬、防中暑，今日各地氣溫：北部25至38度，中部26至35度，南部25至34度，東部24至39度。