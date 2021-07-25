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警戒降級防疫不鬆懈 外出返家正確消毒iPhone這樣做
雖然疫情警戒即將降為二級，但防疫保護自己的心情與行動可不能因此鬆懈，運用手邊的iPhone、Apple Watch，搭配眾多實用的健康、飲食、運動App，就能持續保持警覺而不用過度緊張地維持日常生活步調。
手上的iPhone除了能在進入各種場所、店家前快速傳送簡訊做實聯制登記，也別忘了將信用卡綁定Apple Pay，輕鬆用iPhone或Apple Watch進行零接觸感應付款，搭配發票載具條碼，連錢包都不用拿出來，減少接觸更安心。
如果也有使用Apple Watch，更新到watchOS 7.4或以上版本的Apple Watch Series 3或後續機型都能搭配更新至iOS 14.5或以上版本並具備Face ID功能的iPhone幫忙解鎖，只要更新後在iPhone上開啟「透過Apple Watch解鎖」，即使外出全程戴著口罩，也可以直接舉起iPhone快速解鎖超方便。
若使用的是具備血氧監測功能的Apple Watch Series 6，配合iPhone的「健康」App，還可持續監測、提供長期的心適能報告。當使用者心適能呈長期下降趨勢時，Apple Watch會主動發出通知，提醒使用者多做有氧運動，或是尋求醫療協助。
即使警戒降級，外出時還是要記得戴口罩、勤洗手，連隨時拿在手上使用的手機也得做好清消才行。蘋果官網也提供了正確清潔iPhone的指引，只要使用70%異丙醇酒精擦拭布、75%乙醇酒精擦拭布或Clorox消毒擦拭巾，輕輕擦拭iPhone的表面就能達到清潔效果，但要注意消毒時避免讓任何開口進水，也切勿使用漂白水或是浸入清潔劑中。提醒使用者回家後除了洗手、換衣服之外，也別忘了消毒iPhone。
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