玉山降級鬆綁放寬人車容留數 開放步道仍禁登山

7月27日降至第2級疫情警戒，玉山國家公園各遊憩據點遊客中心、賣店、步道持續開放，停車場容留數也將調高，但仍不開放生態保護區且仍禁止登山，而近期出遊較易遇到野生動物，玉管處呼籲，秉持「勿接觸、勿干擾、勿餵食」原則。

玉山國家公園管理處指出，三級警戒持續60多天，山林生態少了民眾打擾，野生動物活動範圍擴大，像現在到玉山的塔塔加地區距離公路不遠處就有機會能見到台灣獼猴、黃喉貂、水鹿、山羌、菊池氏龜殼花等各式動物。

而今天在塔塔加遊客中心附近，就有台灣獼猴家族出沒覓食，甚至有母猴將小猴抱在懷中哺乳，場面溫馨；有民眾看到後相當開心，一度要返回車上拿花生餵食，還好被現場工作人員發現，急忙勸阻才作罷。

玉管處說明，人類的不當餵食，恐造成猴群搶食或乞食行為，人猴過於靠近也恐發生危險，因此民眾應避免類似狀況發生，而且不僅針對獼猴，而是巧遇任何野生動物都應該要秉持「勿接觸、勿干擾、勿餵食」的3不原則，才不會影響生態。

此外，27日雖降級，但考量玉山國家公園內登山路線、營地及山屋等屬不特定民眾聚集的場所，因此不開放生態保護區，也就是持續禁止登山活動，後續會將視疫況規定滾動式調整，而其他的遊憩據點則依照中央防疫指引規定持續開放。