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嘉縣公車除「養嘉湖口」線停駛 其餘微解封後復駛
指揮中心宣布27日起警戒降為2級，嘉義縣共38條公車路線，除嘉義高鐵往返雲林湖口的「養嘉湖口」線外，其餘均復駛；「嘉義竹崎梅山」、「嘉義朴子」等8條路線，則考量搭乘人數過少取消往返末班車。
嘉義縣公路客運27條、市區公車11條，共38條公車路線，總班次約400班，其中以嘉義往返阿里山的7322線及嘉義高鐵往返阿里山的7329線載客量最大，每天約有20及8班次往返，每年載運量可達20萬及5萬人，占全縣公車搭乘人數的15%。
縣府公車處長楊志雄表示，去年五月底開始受疫情影響，縣府公車處陸續停駛各班次，公車處統計平均運量至少減73%，運量最高的7322及7329線也分別大幅減少92%和90%的載運量。
隨著疫情趨緩後，業者也紛紛復駛，目前除了嘉義高鐵往返雲林湖口的「養嘉湖口」路線要等到八月一日，業者評估後決定是否復駛外，其餘37條路線均復駛。
另，楊志雄表示，「嘉義竹崎梅山」、「嘉義朴子」等八條路線，考量搭乘人數過少取消往返末班車；八條路線中以7205嘉義朴子往返20班次最密集，末班車晚間九點分別從朴子轉運站和嘉義中山路發車。
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