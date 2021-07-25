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e起復蔬、全民相挺 佛光會陪伴全台近萬蔬食業者一起復甦

人間社 / 記者胡偉杰／台北報導
國際佛光會中華總會發動「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，協助上萬家蔬食與相關業者，透過e化升級提升競爭力；首波同步發動會員訂餐的行動，實際支持業者。 圖／人間福報提供
國際佛光會中華總會發動「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，協助上萬家蔬食與相關業者，透過e化升級提升競爭力；首波同步發動會員訂餐的行動，實際支持業者。 圖／人間福報提供

因應疫情，許多台灣民眾陷入困境。餐飲業被迫關門沒生意；服務業與食材供應者跟著遭殃；連帶許多家庭頓時無薪、生活艱困…

百業等待復甦之際，國際佛光會中華總會發動「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，協助上萬家蔬食與相關業者，透過e化升級提升競爭力；首波同步發動會員訂餐的行動，實際支持業者。

從媒體報導得知，這波疫情中，有e化能力的餐食業者尚可透過網路維生，受苦最深的是無奈關門的店家。國際佛光會中華總會希望藉助全面e化，讓蔬食業者能透過網路做生意，力抗疫情的威脅，維持運營的能力。

過去一整年以來，佛光山人間福報，以挨家挨戶的聯繫、拍照、撰文、菜單收集等方式，逐步彙整建立「蔬食地圖」，建構「e起復蔬、全民相挺」公益計畫的基礎。目前已協助全台超過4,800家業者建立地圖、近2,000家業者提升網路能見度，盼能藉此提升訂單量。未來將持續擴大到8,000至10,000家業者，同時將攜手綠色公益基金會規畫出長期專為餐飲業者開立的網路行銷課程，以利近萬家業者e化轉型。

國際佛光會中華總會目前正透過全台500多個分會，發動全體會員共同推行「e起復蔬、全民相挺」計畫，踴躍向「蔬食地圖」業者訂餐，以具體行動力挺業界復甦。待e化工程到達一定階段後，期待全民都來享用養生又美味的蔬食，行有餘力之下更希望大家能發心幫助有需要的人。

目前一般消費者亦可透過「蔬食地圖」，找到想吃的餐點後訂餐；餐飲業者，只要有意願e化升級，也可直接在「蔬食地圖」上新增餐廳資訊，或直接聯絡主辦單位尋求協助。

佛光會趙怡總會長表示：「這波行動，佛光會拋磚引玉，目的是呼籲全民互相疼惜、彼此伸援。現在百業等待復甦，正需要我們發揮人飢己飢的精神，將自己的一份愛，透過簡單的訂餐，傳達給更多人，同時又能延緩地球暖化，一舉數得。」

期待透過共同的參與，全民相挺、一起復甦。更希望透過您的報導，讓更多受苦中的業者與民眾看到希望，看到愛心在流轉。

國際佛光會中華總會發動「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，協助上萬家蔬食與相關業者，透過e化升級提升競爭力；首波同步發動會員訂餐的行動，實際支持業者。 圖／人間福報提供
國際佛光會中華總會發動「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，協助上萬家蔬食與相關業者，透過e化升級提升競爭力；首波同步發動會員訂餐的行動，實際支持業者。 圖／人間福報提供

疫情 餐飲業 佛光山 暖化 愛心

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