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一張圖看天氣！周三雨勢變強雨區擴大 雙颱威力看這裡
「烟花遠去、迎入西南風」，中央氣象局預報，未來一周中南部雨水漸多，北部及東半部高溫炎熱，烟花颱風將於今日登陸浙江，持續向內陸前進，餘威仍帶給北海岸長浪威脅；尼伯特颱風威力不強，但可能影響東京奧運天氣。
氣象局表示，季風槽隨烟花颱風北抬，使台灣位處季風槽南側，由於南側盛行西南風，將為迎風面中南部帶來一波波水氣，強弱不定的西南風讓中南部每日雨量、時間、區域都有所不同，預計周三後影響逐漸增加，帶來較強降雨。
氣象局表示，周一至周二由於西南風影響，苗栗以南局部短暫陣雨或雷雨，中南部有局部大雨的機率，其他地區午後山區雷陣雨，北部、東半部可能出現極熱高溫，東南部可能出現焚風。沿海風浪大，北海岸、東半部（含綠島蘭嶼）、恆春半島有長浪機會。
周三後西南風持續影響，水氣稍增加，氣象局說，中南部將有短暫陣雨或雷雨，有短延時強降雨並有局部大雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，未下雨時非常悶熱，沿海風浪仍大。
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