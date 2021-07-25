購捐疫苗案沒懸念了 佛光會要助全台近萬蔬食業者復甦

疫情肆虐，佛光山所屬的國際佛光會原本有意購捐50萬劑嬌生疫苗盡分力，這個心願遲遲沒能實現，隨著疫情趨緩，國際佛光會今天開監事會，拍板將啟動「e起復蔬、全民相挺」計畫，陪伴全台近萬蔬食業者一起復甦。國際佛光會中華總會長趙怡說，疫苗案已經放下、沒有懸念了，近期將攜手蔬食產業鏈，幫助經濟弱勢者能有頓溫飽，並振興蔬食餐飲業，也能減碳愛地球，一舉多得。

趙怡提到，因應疫情，許多民眾生活、生計陷入困境，餐飲業被迫關門，服務業工作者、食材供應者跟著遭殃，許多家庭頓時失去收入，生活艱困。

在百業等待復甦之際，國際佛光會中華總會發動「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，協助上萬家蔬食與相關業者，透過e化升級提升競爭力，首波將同步發動會員訂餐，以實際行動支持業者。

疫情改變民眾消費行為，有e化能力的餐食業者尚可透過網路通路維生，多數業者受限於無法內用等因素，生意量直直落。

國際佛光會中華總會希望協助業者提升e化能力，也提高競爭力。趙怡說，過去一年來，佛光山人間福報挨家挨戶聯繫、拍照、撰文、菜單收集等，逐步彙整建立「蔬食地圖」，建構「e起復蔬、全民相挺」公益計畫基礎，協助全台超過4800家業者建立地圖、近2000家業者提升網路能見度，盼能藉此提升訂單量。未來將持續擴大到8000至1萬家業者，攜手綠色公益基金會規畫網路行銷課程，扶助業者e化轉型。

國際佛光會中華總會目前正透過全台500多個分會，發動全體會員共同推行「e起復蔬、全民相挺」計畫，踴躍向「蔬食地圖」業者訂餐，以具體行動力挺業界復甦。消費者也可透過蔬食地圖，找到想吃的餐點後訂餐，創造多贏。

趙怡說，佛光會拋磚引玉，目的是呼籲全民互相疼惜、彼此伸援，後疫情時期，百業等待復甦，正需要大家發揮人飢己飢精神，透過訂餐行動將愛傳達給更多人，也讓社會更暖。