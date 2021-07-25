快訊

高雄旗津父子落水搜救中 獨留8歲女兒在岸上

役男檢舉里長室內脫口罩被記3大過 結果大逆轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

購捐疫苗案沒懸念了 佛光會要助全台近萬蔬食業者復甦

聯合報 / 記者王慧瑛陳玫伶／高雄即時報導
國際佛光會今天開監事會，拍板將啟動「e起復蔬、全民相挺」計畫，陪伴全台近萬蔬食業者一起復甦。圖／趙怡提供
國際佛光會今天開監事會，拍板將啟動「e起復蔬、全民相挺」計畫，陪伴全台近萬蔬食業者一起復甦。圖／趙怡提供

疫情肆虐，佛光山所屬的國際佛光會原本有意購捐50萬劑嬌生疫苗盡分力，這個心願遲遲沒能實現，隨著疫情趨緩，國際佛光會今天開監事會，拍板將啟動「e起復蔬、全民相挺」計畫，陪伴全台近萬蔬食業者一起復甦。國際佛光會中華總會長趙怡說，疫苗案已經放下、沒有懸念了，近期將攜手蔬食產業鏈，幫助經濟弱勢者能有頓溫飽，並振興蔬食餐飲業，也能減碳愛地球，一舉多得。

趙怡提到，因應疫情，許多民眾生活、生計陷入困境，餐飲業被迫關門，服務業工作者、食材供應者跟著遭殃，許多家庭頓時失去收入，生活艱困。

在百業等待復甦之際，國際佛光會中華總會發動「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，協助上萬家蔬食與相關業者，透過e化升級提升競爭力，首波將同步發動會員訂餐，以實際行動支持業者。

疫情改變民眾消費行為，有e化能力的餐食業者尚可透過網路通路維生，多數業者受限於無法內用等因素，生意量直直落。

國際佛光會中華總會希望協助業者提升e化能力，也提高競爭力。趙怡說，過去一年來，佛光山人間福報挨家挨戶聯繫、拍照、撰文、菜單收集等，逐步彙整建立「蔬食地圖」，建構「e起復蔬、全民相挺」公益計畫基礎，協助全台超過4800家業者建立地圖、近2000家業者提升網路能見度，盼能藉此提升訂單量。未來將持續擴大到8000至1萬家業者，攜手綠色公益基金會規畫網路行銷課程，扶助業者e化轉型。

國際佛光會中華總會目前正透過全台500多個分會，發動全體會員共同推行「e起復蔬、全民相挺」計畫，踴躍向「蔬食地圖」業者訂餐，以具體行動力挺業界復甦。消費者也可透過蔬食地圖，找到想吃的餐點後訂餐，創造多贏。

趙怡說，佛光會拋磚引玉，目的是呼籲全民互相疼惜、彼此伸援，後疫情時期，百業等待復甦，正需要大家發揮人飢己飢精神，透過訂餐行動將愛傳達給更多人，也讓社會更暖。

疫情 嬌生疫苗 競爭力 佛光山

延伸閱讀

e起復蔬、全民相挺 佛光會陪伴全台近萬蔬食業者一起復甦

新聞眼／慈濟疫苗卡關 總統也難逆時中？

終於收到衛福部感謝函 佛光山：疫苗案確定「放下了」

慈濟購捐疫苗 佛光山：疫苗多多益善

相關新聞

一張圖看天氣！周三雨勢變強雨區擴大 雙颱威力看這裡

「烟花遠去、迎入西南風」，中央氣象局預報，未來一周中南部雨水漸多，北部及東半部高溫炎熱，烟花颱風將於今日登陸浙江，持續向...

獎落基隆！全聯開出發票千萬特別獎 幸運兒買咖啡就中

財政部今日公布最新一期2021年5～6月統一發票中獎號碼，全聯福利中心也公告本期統一發票共開出1張千萬特別獎與1張200...

65元買飯糰飲料就中千萬！7-ELEVEN發票開出4位特別獎

財政部稍早公布最新一期2021年5～6月統一發票中獎號碼，統一超商共有4位消費者獲得千萬大獎；另外，雲端發票專屬獎有5位...

還差8公分 南化水庫預估下午5點後自然溢流

烟花颱風逐漸遠離台灣引入西南氣流，台南各地今晨陸續降雨，南化水庫今下午3點距離滿水位僅剩8公分，水利署預估下午5點後將達...

台東太麻里出現史上最高溫40.6度 熱爆縣府街頭灑水降溫

台東縣太麻里鄉今天熱爆，出現台灣史上最高溫40.6度，全縣各地都非常炎熱。縣府除籲請民眾非必要勿外出，下午3點起也由環保...

高捷人潮微增 「運能仍大於需求」暫不調班距

疫情趨緩，中央宣布27日起全國降為二級警戒，外出民眾逐漸增多，高雄捷運搭乘情況相較以往也熱鬧許多，車廂不再空蕩蕩。高捷表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。