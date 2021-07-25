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添好運、了凡「7月27日開放內用」！外帶滿額88折再送300

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「添好運」、「了凡」將配合各縣市政府政策，自7月27日起開放部份門市內用。圖／取自添好運台灣 TimHoWan Taiwan粉絲頁
「添好運」、「了凡」將配合各縣市政府政策，自7月27日起開放部份門市內用。圖／取自添好運台灣 TimHoWan Taiwan粉絲頁

隨著新冠肺炎疫情降級，和億生活集團旗下的「添好運」、「了凡」預告，將於7月27日起「開放部份門市內用」，並會推出7款個人獨享套餐，但僅限線上訂位。另外同日起，也會推出「星級餐盒357訂閱制」方案，最高可享85折起優惠，再加送飲品1杯。

和億生活集團表示，遵照衛生福利部食品藥物管理署制定「餐飲業防疫管理措施」，除全面定期進行門市環境的清潔消毒，人員全面配戴口罩、面罩並落實梅花座、安裝隔板、用餐距離、實聯制、所有從業同仁進行定期居家快篩、溫度量測和酒精消毒。遵循各縣市政府及各商場之政策，7月27日起，「添好運」、「了凡」開放部份店可內用，添好運並開發7款個人獨享星級套餐。

為做好容流人數控制，以保護客人及員工安全，內用一律採線上訂位，不接受現場訂位；現行外帶、外送及電商平台將持續提供服務。現行外帶優惠並將全部統一，添好運滿600元、了凡滿500元，即享88折再送300元現金抵用券。

將於7月27日推出的「星級餐盒357訂閱制」，提供3、5、7份訂購方案。「添好運」提供XO醬臘味炒飯、干貝絲炒麵、古法糯米雞及好運排骨XO醬炒飯等4種選擇，每份加贈薏米水1杯（價值58元）；了凡提供招牌油雞飯、了凡蔥油雞飯、招牌油雞＋蜜醬叉燒飯、招牌油雞＋香烤排骨飯及招牌油雞＋了凡蔥油雞飯等5種選擇，每份加贈無糖煎茶1杯（價值30元）；訂閱3份享95折優惠、5份享88折優惠、7份享85折優惠。

套餐 新冠肺炎 電商 疫情

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