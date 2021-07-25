還差8公分 南化水庫預估下午5點後自然溢流

烟花颱風逐漸遠離台灣引入西南氣流，台南各地今晨陸續降雨，南化水庫今下午3點距離滿水位僅剩8公分，水利署預估下午5點後將達滿水位呈現自然溢流，注入下游後堀溪，籲請沿岸居民提高警覺。

今天下午3點，南化水庫最新水位來到179.92公尺，蓄水量9058萬公噸，已接近滿水位180公尺、9098萬公噸，預估下午後仍會持續降雨；水利署下午已發布南化水庫溢流簡訊，自來水公司第六區管理處預估，約下午5點左右後，水位持續上升越過180公尺滿水位呈現自然溢流，提醒水庫下游後堀溪沿線居民留意。