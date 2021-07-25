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高捷人潮微增 「運能仍大於需求」暫不調班距
疫情趨緩，中央宣布27日起全國降為二級警戒，外出民眾逐漸增多，高雄捷運搭乘情況相較以往也熱鬧許多，車廂不再空蕩蕩。高捷表示，本周周間運量微幅上升2千人次，但因運能仍大於需求，假日還是維持每15分鐘一班，無加密規畫。
高捷表示，上周周間（7月12至16日）平均日運量約為3.8萬人次，周末（17、18日）平均日運量為2.47萬人次。本周周間（19日至23日）平均日運量為4萬人次，昨天周六則為2.44萬人次。本周周間運量有小幅提升約2千人次，周末則無太大變化。
5月時疫情爆發提升至三級警戒，高捷自5月25日起延長假日班距至每班15分鐘，也取消原本凌晨0時發車的深夜列車，改為晚上11點發出末班車。
高捷指出，無疫情時期日運量約為17.9萬人次，與現在差距頗大，雖27日降為二級警戒，但預估運能仍大於需求，因此平日尖峰班距維持4至6分鐘，離峰每10分鐘一班，方便上班族搭乘，假日也會維持每15分鐘一班，尚無加密規劃。
另外，因應降級後人潮出籠，市府這段期間不斷向各年齡族群發布交安宣導訊息，也利用接種站辦理交通安全宣導，提醒民眾要謹記「遵守速限、專心駕駛、路口慢看停、酒後不開車」4大指引。交通局長張淑娟補充，接下來2周東京奧運期間，也希望市民朋友待在家裡，一起在電視前面為台灣加油！
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