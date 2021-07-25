獨／7月27日起雙鐵的用餐區可內用 但雙北的車站仍禁止

中央流行疫情指揮中心宣布27日起降為防疫二級警戒，餐飲業將適當開放內用，台鐵及高鐵都表示，列車上及車站內仍禁止飲食，只有車站非付費區的餐廳可以內用，但由於雙北等仍不開放內用，位於雙北的車站還是要依照地方規定，依然無法內用。

針對二級警戒飲食鬆綁，台鐵表示，車站非付費區餐廳可以內用，相關防疫措施會依照指揮中心、各地方縣市的規定辦理，列車、車站皆仍禁止飲食，列車上停售便當、飲料飲料等食品；另外，對號列車限制發售座位數以七成為上限，仍不發售站票。

高鐵部分，除了車站非付費區的餐廳以外，列車上與車站內依然禁止飲食，列車停售便當、飲料等推車商品，全車對號座、取消自由座販售，持續實施類梅花座，發售座位數最高為七成。

針對國道服務區及快速公路休息站，服務大廳規範要保持每人3.5平方公尺的社交距離，設定、控管容留人數，餐飲內用原則依照指揮中心、各地方政府規定辦理。