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唐慧琳難敵「癌王」胰臟癌病逝 醫：注意7高風險群

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
新北市議員唐慧琳與「癌王」胰臟癌抗病一年多，今晨不敵病魔，享年49歲。圖／取自唐慧琳臉書
新北市議員唐慧琳與「癌王」胰臟癌抗病一年多，今晨不敵病魔，享年49歲。圖／取自唐慧琳臉書

新北市議員唐慧琳去年被爆出罹患「癌王」胰臟癌第三期，一年來努力治療，未料今晨仍不敵病魔，享年49歲。新光醫院胃腸肝膽科主治醫師賴冠宏說，若想預防患病，需定期進行健康檢查、均衡飲食、穩定血糖、多運動、少抽菸喝酒；患病高風險族群有胰臟癌家族史者、吸菸者、酗酒者、糖尿病患者、肥胖者、慢性胰臟炎患者、65歲以上長者、男性等，尤需注意。

唐慧琳年紀不大，怎麼會罹患胰臟癌？新光醫院胃腸肝膽科主治醫師吳秉修指出，年紀愈大，胰臟癌發生率愈高，但近年的偶發個案中，40幾歲女性的發生率明顯提高，相關個案並不少見，發現時都是晚期，五年存活率通常不到1成，且「預後都很差」。

吳秉修說，近期有名42歲年輕女性，沒有相關危險因子，只得過一次胰臟炎、有長期喝酒習慣，最後診斷卻已是胰臟癌第三期，「令人相當難過」，將進行切片檢查，釐清腫瘤細胞類型，再做後續治療。

●最新十大癌症死因 胰臟癌排名第7

根據衛福部2020年國人死因統計結果，2020年國人十大癌症死因中，胰臟癌排名第7，在女性癌症死因上則排名第5。

●為何胰臟癌這麼可怕？

胰臟癌是「癌中之王」， 初期通常沒有症狀，患者自身難以覺察胰臟異常，等到有症狀時通常已是中晚期，治療效果不佳。為此，賴冠宏提醒，若有黃疸、茶色尿、眼睛黃、長期腹痛、發燒等症狀，即應就醫接受檢查，早期發現，才能早期治療。

晚期發現時，預後差、五年存活率也極低。賴冠宏表示，若發現時已有臟器轉移，第四期的五年存活百機率約為1%。第三期若有血管、淋巴結轉移，五年存活率平均低於13%。

●7高風險族群需注意

除了遺傳因素以外，抽菸、喝酒等不良生活習慣都會提升罹患胰臟癌的風險。賴冠宏指出， 有胰臟癌家族史者、吸菸者、酗酒者、糖尿病患者、肥胖者、慢性胰臟炎患者、65歲以上長者、男性等是胰臟癌高風險族群。

由於疾病之初，難有症狀協助發現癌變，賴冠宏建議，預防胰臟癌需定期進行健康檢查、均衡飲食、穩定血糖、多運動、少抽菸喝酒。

高風險族群可每年進行健康檢查1次，一般民眾則每1至2年1次即可。健康檢查時，會進行腹部超音波檢查、血液檢查、症狀詢問、理學檢查等。綜合各項指標，若腫瘤指數不尋常、有經常性腹痛等，會視情況進一步做電腦斷層檢查，以作診斷。

飲食部分，賴冠宏表示，要少吃油炸類食物，避免高澱粉、高油脂、高糖分的食物，並多吃蔬菜類。

癌症

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