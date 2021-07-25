全台12縣市飆高溫 北北基花東「亮橘燈」恐逾38度

中央氣象局發布全台12縣市高溫資訊，西南風沉降影響，天氣晴朗炎熱，東南部地區已有焚風發生，今日白天花蓮縣縱谷，台北市、新北市，基隆市、台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新竹市、金門縣地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局觀測，今天最高溫為台東太麻里40.6度，其次依序為台東知本39.7度、台東茶改39.6度、台東金崙39.2度、台東瑞和39.1度。預報員劉沛滕表示，這些都是自動測站，因此不會列入紀錄，今天各地炎熱，但目前尚無出現破紀錄高溫。

氣象局提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。