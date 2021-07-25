口腔癌患者有苦難言 疫情期間靠視訊復健減緩退化

三級警戒持續超過2個月，獨居生活的口癌病友，無法到醫院或機構接受治療與復健訓練，也得不到親友的噓寒問暖，形同身處在生理與精神的雙重折磨。由於疫情影響民生經濟，也讓長期關懷口癌病友的社福組織募款困難，陽光基金會桃竹中心主任藍元杉表示，和疫情爆發前相比，5到6月捐款筆數已明顯減少30%。

社工師何雯婷表示，台灣有20%到25%口癌病友獨居，或成為無家可歸的街友，這些人不一定會主動尋求協助，但其實非常需要陪伴。復健師呂靜怡也說，很多癌友在疫情前，已能重新恢復張口進食，但在疫情期間，無法面對面復健指導，只能盡可能協助，希望不要退化太快。

陽光基金會桃竹中心近期透過YouTube、Line＠等社群平台，除分享各類型健康資訊，也邀請癌友一同上線，透過視訊進行復健指導與訓練，目前已有超過18位口癌病友接受這項服務。

呂靜怡說，雖然透過視訊遠距復健指導，遠遠不及直接互動的效果，且受限癌友的網路使用能力，以及視訊相關設備的不足，這項服務是疫情期間不得不的替代方式，但有人能夠扮演如家人一般的角色，保持主動的關懷問候，邀請參與線上團體活動，對於獨居的口癌病友來說，會是心理上很重要的支持。

藍元杉表示，陽光基金會桃竹中心在這段期間累積遠距服務經驗，疫情趨緩之後，除漸進恢復各項直接接觸的服務之外，也會針對生理狀況因受疫情影響有明顯退步，或家庭功能有明顯不足的口癌病友，設計結合遠距與實際接觸的服務，期望補足疫情期間所造成的影響。