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40.6度破史上最高溫紀錄 台東縣府啟動熱傷害防護機制

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
日正當中，台東縣太麻里街頭空無一人。記者施鴻基／攝影
日正當中，台東縣太麻里街頭空無一人。記者施鴻基／攝影

台東縣太麻里鄉今天中午因焚風出現全台史上最高溫40.6度，打破2004年台東市的40.2度舊紀錄，且全縣各地即使無焚風也非常炎熱。縣府已知會各鄉鎮市啟動熱傷害防護機制，呼籲民眾非必要不要外出活動，也請工地減少工人曝曬在太陽底下的工作強度，避免中暑。

日正當中，太麻里街頭空無一人，人人都躲在冷氣房中休息；高溫嚴重，有經驗的農民早已為作物灑水降溫，減少損失。

「在冷氣房都覺得悶悶的，不吹電風扇還覺得快流汗。」太麻里林姓鄉民說，今天一早他就覺得溫度不對勁，比前幾天都熱，果然原本室溫只有27到28度，今天卻顯示34度，戶外感覺更熱，一查發現竟然已經38度，而且風力明顯增強，直覺就是焚風，連忙緊閉門窗開冷氣。

正在鹿野龍田遊玩的葉姓夫婦說，在當地下車，人沒移動就一身汗，完全沒有風。當地不遠的茶改場測站測到39.3度，是今天全台第3高溫。

先前全台史上最高溫於2004年5月9日出現在台東市區40.2度，現在2004年5月9日，也是西南氣流造成焚風；舊第二高溫同年7月1日出現在台中，39.9度，因敏督利颱風下沉氣流影響；3到5名都在台東縣，分別是1988年5月7日39.7度、1942年6月7日39.5度、大武1954年5月9日39.4度，和這次情況相同，都受西南氣流影響。

台東鹿野龍田茶改場附近中午測到全台第3高溫39.3度。圖／葉先生提供
台東鹿野龍田茶改場附近中午測到全台第3高溫39.3度。圖／葉先生提供

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