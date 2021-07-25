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提醒27日後恢復防疫生活 急診醫拍MTV秀太座好歌聲

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在防疫歌曲中擔任男主角。圖／取自網路
奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在防疫歌曲中擔任男主角。圖／取自網路

台灣27日之後就要解封，之後是否能夠恢復到從去年到今年5月之前、台灣是全球「另一個不一樣的平行時空」，幾乎可以完全正常生活，還是會像國外般「封了解、解了封」，可能要靠全台民眾嚴格遵守防疫規定，台南奇美醫院加護醫學部醫師陳志金今天在臉書上PO出「安太座」的兩首洗手防疫歌，提醒大家別忘記去年疫情之初的防疫重點。

這兩首防疫歌分別用「鳳陽花鼓」及「上海灘」兩首歌的曲調，搭配陳志金作的歌詞，由他的太太演唱，朗朗上口，內容除了教大家如何正確洗手，還有各項防疫重點。陳志金並擔任MTV的主角，親自示範。

陳志金表示，這兩首歌詞是在去年4月寫的，當時正是疫情緊急的時候，兩首輕鬆的歌為民眾緊張的防疫生活，添加一點樂趣，而太太從年輕時就愛唱歌，是「被婚姻與工作耽誤的歌星」，此時正好發揮。他還開玩笑說，為了安太座，以後可以考慮幫忙出單曲CD，讓太太一圓歌星夢。

兩首歌的聯結分別是：

一起守(鳳陽花鼓 KTV版)

上海灘版

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在防疫歌曲中擔任男主角。圖／取自網路
奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在防疫歌曲中擔任男主角。圖／取自網路
奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在防疫歌曲中擔任男主角。圖／取自網路
奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在防疫歌曲中擔任男主角。圖／取自網路

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