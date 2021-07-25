提醒27日後恢復防疫生活 急診醫拍MTV秀太座好歌聲

今年5-6月期統一發票獎今天下午12點半在電視直播開獎，獎金千萬元的特別獎號碼為「51118051」；二百萬特獎號碼為「37385202」。本期中獎發票自今年8月6日起開始兌獎，期限至11月5日。

2021-07-25 12:45