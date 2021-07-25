太麻里40.6度全台最高溫！ 台東4測站飆破39度

今天各地高溫炎熱，東南部更有焚風發生，台東縣太麻里測站中午12時1分飆出40.6度全台最高溫，台東知本也有39.7度、台東茶改39.3度、台東金崙39.2度。中央氣象局表示，今天各地高溫約34至36度，民眾外出要注意防曬並補充水分。

根據氣象局觀測，台東縣太麻里今天中午12時1分出現40.6度高溫，為目前全台最高溫，第二高溫為台東縣知本39.7度，第三為台東縣茶改站39.3度。

氣象局表示，今天天氣炎熱，各地高溫約34至36度，其中大台北盆地、宜蘭及金門有局部有局部36度以上高溫發生，東南部有焚風發生的機率，花蓮縱谷及台東地區有局部38度以上高溫發生。

另外今天受西南風影響，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。