台東南迴焚風高溫 太麻里鄉近中午飆39.2度

台東縣南迴今天吹起焚風，其中太麻里鄉監測到39.2度高溫，農民急著灑水防護作物，也有民眾抱怨在家吹冷氣都覺得不涼。氣象局大武氣象站表示，這是西南氣流乾空氣沉降的結果，依慣例只能等降雨後解除。，全台中午前最高溫前5名都在台東。

中央氣象局表示，受西南風沉降影響，花東等地天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，白天花蓮縣縱谷、台東縣地區亮橙燈，有38度極端高溫出現的機率。建議避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分，防止熱傷害。

太麻里鄉中午11點20分監測到今日最高溫39.2度，但當地氣溫從上午8點10分起就開始明顯上升，一下子從32.6度跳到34.1度，9點20分已達36度，10點開始吹起3級陣風，氣溫已達 38.2度，到最高溫11點20分陣風已達5級。

前年7月8日上午9點23分，當地也曾飆上39.8度高溫。