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未來一周大雨襲中南部 這天過後雨勢變猛烈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
受到西南風影響，中南部未來一周將有局部大雨及豪雨。本報資料照片
受到西南風影響，中南部未來一周將有局部大雨及豪雨。本報資料照片

受西南風影響，中央氣象局表示，中南部未來一周將出現局部大雨，周三過後雨區擴大、水氣增加、雨勢也變強，南部局部地區恐出現豪雨等級以上雨勢，且有短時強降雨，低窪地區、排水不良地區要慎防積淹水；北部、東半部以午後雷陣雨為主，但周三過後也會有局部短暫雨。

氣象局預報員徐仲毅表示，台灣最近盛行西南風天氣型態，未來一周中南部地區都可能出現局部大雨，尤其周三後水氣增加，中南部局部大雨範圍擴大，南部局部地區甚至會出現豪雨等級以上雨勢，在西南風影響下不排除有短時強降雨，因此低窪處及排水不良地區可能積淹水，民眾要多加留意；北部、東半部地區位於背風側，天氣高溫炎熱，周二前降雨以午後雷陣雨為主，周三後可能出現局部短暫陣雨。

氣溫部分，徐仲毅表示，今天全台不下雨時氣溫偏高，各地高溫約為33度至35度，大台北地區、宜蘭、花東縱谷等地可能36度，台東甚至會有焚風並達到38度以上高溫。

徐仲毅表示，最近因受西南風影響，台灣西北側及東南側風較強，今天基隆、北海岸、東南部地區可能出現9到10級強陣風，基隆、北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生機會，海邊活動要留意安全。

高溫 氣象局 基隆

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