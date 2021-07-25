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三級解封搭捷運需注意 暑假偷拍、性騷案占全年36％

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
捷警表示，三級警戒解封在即，又逢暑假捷運運載量將陸續回流，呼籲民眾需提防不肖色（攝）狼出沒。圖／北市捷警提供
捷警表示，三級警戒解封在即，又逢暑假捷運運載量將陸續回流，呼籲民眾需提防不肖色（攝）狼出沒。圖／北市捷警提供

新冠肺炎疫情，期間搭乘捷運民眾較往年少，但台北市警察局捷運警察隊表示，去年7至9月暑假期間捷運發生偷拍性騷擾案件，約占全聯發生數36％，三級警戒解封在即，又逢暑假捷運運載量將陸續回流，呼籲民眾需提防色（攝）狼出沒。

捷警指出，今年5至7月偷拍、性騷擾案件因疫情緣故，較去年同期減少60％，但鑑於捷運運載量與犯罪率成正比增加，三級警戒解封在即，因此透過大數據分析統計捷運系系統常見性騷及偷拍案件犯案手法。

捷警統計，去年7至9月暑假期間偷拍、性騷案占全年發生數36％，偷拍案件常見犯罪手法以利用電扶梯上下乘時角度落差占55％居冠；性騷案件則以襲胸、暴露下體、出示猥褻圖片等占51％最多。

像是近期龍山寺站發生偷拍案，嫌犯是在下乘電扶梯時蹲下持手機偷拍。為防止色（攝）狼鎖定落單婦女趁機作案，捷警隊針對捷運站體編排巡邏守望，並與捷運站務人員合作，若捷運站接獲可疑人物，將立即派遣就近巡邏警員前往處理。

刑事組長葉錦洲指出，提醒意圖犯案的捷運癡漢不要心存僥倖，性騷擾罪最高可處2年有期徒刑，妨害秘密罪最高處3年有期徒刑；另呼籲民眾搭乘電扶梯時，應誤譯後方是否有可疑對象持手機等貼近偷拍。

若在車廂內發現可疑者有貼近的異常舉動，應設法遠離並觀察該人是否跟隨繼續犯案，若不幸遇到上述情況，應勇於通報站務人員或警方協助。

捷運 偷拍 性騷擾

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