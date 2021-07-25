快訊

桌球／擊敗南韓了！林昀儒、鄭怡靜混雙晉級4強 今晚拚獎牌

東奧恐遇颱風攪局 氣象局：尼伯特不排除直接登陸東京

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫降級 RAW預計8月1日起開放一般訂位

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
RAW於休業期間，進行了許多軟硬體升級。圖／摘自RAW官方臉書。
RAW於休業期間，進行了許多軟硬體升級。圖／摘自RAW官方臉書。

因應疫情趨緩、防疫降級，指標性米其林二星餐廳RAW預計8月1日中午12時起，於官網開放一般訂位預約。不過RAW同時強調：「訂位仍有可能會因後續政府指令的發布而改期或取消，懇請大家協力配合。」

至於自5月16日起因為疫情而受影響的訂位，只要訂位者備妥疫情前的原訂位姓名、日期、訂位編號及聯絡電話，即日起至7月31日止，每天下午2時至7時，便可以透過專線電話或電子郵件跟餐廳聯繫，優先安排訂位。

RAW自5月19日宣告暫時停業至今，已經暫時休業將近70天，期間餐廳並未提供外帶服務，而是利用這段時間進行了許多軟硬體升級。主廚江振誠在休業期間，也構思好下兩季的新菜單，預計10月推出：「這次會很炸，international的炸！」江振誠表示：「RAW會有一個厲害的代表作，正在進行。」至於深受好評的RAW春季菜單「ANDRÉ IS BACK」，江振誠也承諾將持續供應。

RAW已定期進行全員快篩，開放訂位後將依照疫情指揮中心的規範，進行來客數與座位的安排，菜色介紹也將改為以文字方式呈現，全力確保團隊和顧客健康無虞，同時維持著最高的服務品質。

米其林二星餐廳RAW預計8月1日中午12時起，開放一般訂位。圖／摘自RAW官方臉書。
米其林二星餐廳RAW預計8月1日中午12時起，開放一般訂位。圖／摘自RAW官方臉書。

疫情 江振誠 米其林

延伸閱讀

9成滿意竹市防疫作為 仲夏藝文、生活節將小規模舉辦

疫情警戒降級前周末 逢甲、豐原廟東夜市人潮回流

不滿防疫限制 澳洲和歐洲出現大規模示威抗議

解封掛一漏萬 降級變矛盾對決

相關新聞

誰是千萬獎金得主？110年5-6月期統一發票今天開獎

今年5-6月期統一發票獎今天下午12點半在電視直播開獎。本期中獎發票自今年8月6日起開始兌獎，期限至11月5日。

嘉義以南5縣市大雨特報！ 吳德榮示警今起慎防致災天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱烟花在浙江海面...

高屏大雨特報 今明兩天西南風影響中南部

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天高屏地區有局部大雨發生的機率。

到台中電廠看螢火蟲？ 台電：疫情趨緩9月歡迎民眾前往

台中電廠前年至今復育螢火蟲有成，原本打算5月歡迎廠區周遭的居民第一波前往，但因為疫情關係，活動因此取消。但隨著疫情趨緩，...

疫情禁外食 催生家庭煮夫炒、炸、煎都來

新冠肺炎疫情拉警報，全台三級警戒，不少公司要員工在家上班，加上餐廳禁內用，民眾擔心食物外送有風險，乾脆在家自己料理三餐，...

女性接種疫苗經期紊亂 婦產科醫師：暫時免疫反應

接種新冠疫苗常見副作用包含，發燒、接種部位腫痛，與肌肉痠痛等，也有不少女性發現，「打完疫苗月經就來了」、「月經比平常還要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。