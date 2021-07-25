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防疫降級 RAW預計8月1日起開放一般訂位
因應疫情趨緩、防疫降級，指標性米其林二星餐廳RAW預計8月1日中午12時起，於官網開放一般訂位預約。不過RAW同時強調：「訂位仍有可能會因後續政府指令的發布而改期或取消，懇請大家協力配合。」
至於自5月16日起因為疫情而受影響的訂位，只要訂位者備妥疫情前的原訂位姓名、日期、訂位編號及聯絡電話，即日起至7月31日止，每天下午2時至7時，便可以透過專線電話或電子郵件跟餐廳聯繫，優先安排訂位。
RAW自5月19日宣告暫時停業至今，已經暫時休業將近70天，期間餐廳並未提供外帶服務，而是利用這段時間進行了許多軟硬體升級。主廚江振誠在休業期間，也構思好下兩季的新菜單，預計10月推出：「這次會很炸，international的炸！」江振誠表示：「RAW會有一個厲害的代表作，正在進行。」至於深受好評的RAW春季菜單「ANDRÉ IS BACK」，江振誠也承諾將持續供應。
RAW已定期進行全員快篩，開放訂位後將依照疫情指揮中心的規範，進行來客數與座位的安排，菜色介紹也將改為以文字方式呈現，全力確保團隊和顧客健康無虞，同時維持著最高的服務品質。
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