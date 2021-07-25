影／5月僅1.21% 德基水庫蓄水率今已上升到52.07%

烟花颱風外圍環流有為山區帶來雨量，台中德基水庫水量一夜增加水量534萬噸，今天蓄水率已達52.07%，從今年5月的1.21%，上升到一半滿水位以上蓄水量，讓山區居民和農民都說，不缺水就是最好的消息。

大甲溪發電廠副場長王義燾表示，今天上午7點，德基水庫水位1380.60公尺，總進水量35cms，蓄水量為9707萬噸，蓄水率52.07%。

依氣象局統計，德基觀測站過去48小時累積雨量33毫米，昨天24小時累積雨量也有11毫米，德基水庫蓄水量昨天9173萬噸，今天增加至9707萬噸，一夜增534萬噸，山區下雨為德基水庫帶來大進帳，因風雨轉小，進水量昨天是60cms，今天已降為35cms。

5月23日，德基水庫蓄水率只有1.21%，當時採漸歇式放水方式，放流後再關水，視蓄水情形再放水，兼顧節水和民生供水需求。