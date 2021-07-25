除了《黑寡婦》還有誰？十大真人化「漫威宇宙女英雄」人氣盤點

漫威宇宙女英雄大集合

漫威漫畫從80年前起，打造超過百位超級英雄，各角色特色不同，加上各種團體組織，如復仇者聯盟、星際異攻隊等，豐富劇情故事彼此穿插，陪伴許多網友度過充滿刺激、精彩童年。



其子公司漫威工作室2008年起，陸續將英雄們真人化，拍成電影、電視劇搬上螢幕，實現許多孩子們腦海幻想，好萊塢巨星演出搭上酷炫特效，漫威宇宙英雄風靡全球。其中也有不少結合力與美「女英雄」，其中你最喜歡誰呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你來看看，前十大討論度最高「真人化漫威宇宙女英雄」！

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NO.10暴風女

白髮藍眼是她的招牌，能夠掌握風暴、雷電、龍捲能等超能力，身兼瓦干達皇后跟X戰警成員身份，早期由荷莉·貝瑞飾演，是許多影迷心中經典，後續由雅莉珊卓·希普飾演暴風女年輕時期，龐克頭造型將角色注入叛逆元素。

外媒推測近期正在拍攝的《黑豹2》將會有暴風女登場，引起眾多討論，並可能會由新演員加入，來自英國的編導演精通全能女星麥可娜柯爾演出。

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NO.9隱形女

《驚奇4超人》成員，具有控制光波讓自己或其他人隱形能力，也能快速移動，金髮藍眼是其特色，早期曾由甜美女星潔西卡·艾芭飾演，形象既性感又威猛，後有凱特瑪拉知性演出，在迪士尼收購福斯影業後宣布重拍，回歸漫威宇宙，傳出將由曾飾演過魔形女的珍妮佛勞倫斯回歸，成為新一代隱形女，或是由《噤界》女主艾蜜莉布朗飾演，都造成粉絲熱烈討論，期待新故事會有所不同，也好奇不同演員詮釋效果。

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NO.8鋼鐵心

在一片漫威女英雄中年紀最小，故事設定中她是智商過人天才黑人少女，本名莉莉·威廉斯，15歲就考上麻省理工學院，透過解析鋼鐵人舊版盔甲，在宿舍中DIY專屬鋼鐵裝被東尼史塔克看見，決定將其才華發揮，收為助手繼承鋼鐵人事業，成為新代超級英雄，將翻拍成真人影集，由多米妮克索恩確定領銜出演女主角「鋼鐵心」，敘述女鋼鐵人成長故事，同時讓許多影迷期待飾演鋼鐵人的小勞勃·道尼，是否會重返螢幕。

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NO.7小辣椒

最了解鋼鐵人東尼·史塔克的秘書兼情人，在電影中是靈魂人物，過去10多年出現在漫威7部作品，在電影《復仇者聯盟4：終局之戰》中穿上了鋼鐵人打造的第四十九型救援盔甲，加入戰局成為了超級英雄一員，鋼鐵CP正式成立，其藍銀色夢幻盔甲超亮眼，飾演她的48歲女星葛妮絲派特洛也因此聲名大噪，外貌凍齡且勇於展現自我，自創品牌是個女強人，2021年2月自曝感染COVID-19正在進行休養，當時讓許多粉絲擔心。

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NO.6女雷神

本名珍·佛斯是沒有任何超能力的人類物理學家，曾與雷神索爾共譜一段「神人戀」，不過常在宇宙穿梭的雷神，跟位在地球的珍·佛斯，是名符其實的遠距離戀愛，聚少離多加上後續電影少同框，兩人分手消息引起影迷猜測，不過飾演女雷神的女星娜塔莉波曼，將在2022年5月於《雷神索爾4：愛與雷霆》回歸，再次引起全球影迷關注，不只好奇兩人戀情發展，也期待電影如何講述她舉起雷神之鎚，晉升成為女雷神的故事。

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NO.5 黑鳳凰

超強變種人琴葛雷，化身黑鳳凰後具有宇宙三大力量之一的鳳凰之力，具有強大的變化力，可以控制時間，改寫現實，是《X戰警》成員之一，黑鳳凰除了電影，在漫威與手遊《龍族拼圖》、《MARVEL未來之戰》中討論度都十分高，最新電影《X戰警：黑鳳凰》是由知名美劇《冰與火之歌》珊莎演員蘇菲特納飾演，講述琴葛雷如何一步步取得鳳凰力，與這股難以駕馭的超能力抗衡，粉絲對電影期待超高，不過上映後反應偏兩極。

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NO.4女浩克

男浩克的表妹，因為受傷接受表哥輸血，因此也有了變身能力，特別的是不但有巨大力量、快速移動力，她也可以自由變身，但不會失去理智，完美力與美代表，曾被票選為前百大性感美漫畫女角色第十一名，2020年拍板翻拍影集，預計在2022開播，由曾獲得艾美獎女主角的加拿大演員塔蒂亞娜·馬斯拉尼飾演，2021年3月才熱騰騰地釋出預告片，招牌綠色膚色跟強大肌肉，馬上引起廣大網友關注，等不及女浩克影集降臨！

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NO.3緋紅女巫

原是《X戰警》反派，擁有「渾沌魔法」能力，能夠修改現實，隨著劇情推演，改邪歸正加入《復仇者聯盟》成為超級英雄，由32歲女星伊莉莎白·歐森飾演，不僅過去參與漫威多部電影，紅色皮質長外搭配紅長髮，加上火辣身材，可性感又可以賣萌的設定，成功吸引許多粉絲，2021年講述緋紅女巫起源的影集《汪達與幻視》以漫威少見復古風格，搭配情境喜劇元素，成功獲得影迷喜愛，短短九集每次播出就引起眾多討論，成為近期焦點女英雄之一。

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NO.2驚奇隊長

原本擔任飛行員的驚奇隊長，擁有能感應危機的第7感、重力控制、光速飛行等9大項超強超能力，2019年個人電影由女星布麗·拉森飾演，期間她為了駕馭驚奇隊長超群魅力，進行一連串身材魔鬼訓練，甚至能徒手推了加滿油且坐了一個人的吉普車上路，讓粉絲大讚真的超威猛。

上映後果真獲得粉絲肯定，2020年確認會有續集，更傳出因《梨泰院Class》掀起栗子頭風潮的南韓男神朴敘俊參與，預計2022年11月上映，讓網友期待度爆表！

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NO.1黑寡婦

第一名沒懸念就是今年讓影迷等到望穿秋水的《黑寡婦》啦！由性感與實力兼具的女星史嘉蕾喬韓森飾演，角色雖然不像其他英雄有超能力，但卓越思考跟領導力，加上矯捷身手、被改造過的強大免疫系統，以特工身份在團隊發揮了強大作用，在漫威扮演重要角色，過去10年更參與了7部漫威演出，此次個人故事描述她的起源，因疫情拖了一年才上映，登上大螢幕後隨即橫掃各國票房，更成為疫情間盜版下載量最高電影，這次也是史嘉蕾喬韓森最後一次詮釋黑寡婦，她親口證實將卸任「我很高興她在備受注目下退役，我已經為這個角色，竭盡所能的付出了一切。」讓粉絲超不捨！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年7月21日至2021年7月20日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『漫威宇宙女超級英雄』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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