到台中電廠看螢火蟲？ 台電：疫情趨緩9月歡迎民眾前往

台中電廠前年至今復育螢火蟲有成，原本打算5月歡迎廠區周遭的居民第一波前往，但因為疫情關係，活動因此取消。但隨著疫情趨緩，台中電廠廠長許家豪上午表示，他們打算9月歡迎民眾前往。

許家豪說，因為員工曾在進廠區大門右手邊有個小公園的水池旁發現螢火蟲，因此他們請來復育專家藍森彬觀察，藍森彬發現那兒的環境無毒、無農藥，適合螢火蟲生存，去年春天進一步復育，放養兩千隻幼蟲，一年多來已成一個螢火蟲的小型生態區。

他說，螢火蟲一般在春秋時分出現，去年已有廠區員工、家屬和附近國小學童實際體驗過這些螢火蟲生態。這些螢火蟲是台灣原生的黃緣螢火蟲，也是世界稀有品種，原本打算5月邀請附近民眾參觀後再逐步開放，卻因為遇上疫情而暫緩。

許家豪說，台中電廠面積有277公頃，但為了生態，他們留下4成5的綠化覆蓋率，30年來種了84萬棵樹，有73種鳥類棲息，廠區內生態豐富，而且為了復育螢火螢，也進一步減少區域內光害、種植原生種植物、重建生態食物鏈，復育成功應算是一項成功的生態指標。