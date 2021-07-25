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到台中電廠看螢火蟲？ 台電：疫情趨緩9月歡迎民眾前往
台中電廠前年至今復育螢火蟲有成，原本打算5月歡迎廠區周遭的居民第一波前往，但因為疫情關係，活動因此取消。但隨著疫情趨緩，台中電廠廠長許家豪上午表示，他們打算9月歡迎民眾前往。
許家豪說，因為員工曾在進廠區大門右手邊有個小公園的水池旁發現螢火蟲，因此他們請來復育專家藍森彬觀察，藍森彬發現那兒的環境無毒、無農藥，適合螢火蟲生存，去年春天進一步復育，放養兩千隻幼蟲，一年多來已成一個螢火蟲的小型生態區。
他說，螢火蟲一般在春秋時分出現，去年已有廠區員工、家屬和附近國小學童實際體驗過這些螢火蟲生態。這些螢火蟲是台灣原生的黃緣螢火蟲，也是世界稀有品種，原本打算5月邀請附近民眾參觀後再逐步開放，卻因為遇上疫情而暫緩。
許家豪說，台中電廠面積有277公頃，但為了生態，他們留下4成5的綠化覆蓋率，30年來種了84萬棵樹，有73種鳥類棲息，廠區內生態豐富，而且為了復育螢火螢，也進一步減少區域內光害、種植原生種植物、重建生態食物鏈，復育成功應算是一項成功的生態指標。
他說，許多人認為電廠造成空氣汙染，但試想，夏天用電量大，機組幾乎全開，民眾卻未感覺空氣汙染，但是冬天用電量少、機組開的少，民眾卻感受空氣汙染嚴重，這代表事實上空氣汙染很大一部分是因為冬天大氣擴散等氣象因素造成。未來，歡迎大家到廠內看螢火廠，了解電廠在維護生態上的努力。
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