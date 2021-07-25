疫情禁外食 催生家庭煮夫炒、炸、煎都來
新冠肺炎疫情拉警報，全台三級警戒，不少公司要員工在家上班，加上餐廳禁內用，民眾擔心食物外送有風險，乾脆在家自己料理三餐，因此誕生許多「家庭煮夫」。
新竹張姓市民從不踏入廚房，卻因防疫期間在家上班，想替外出工作的妻子分憂解勞，自行上網找食譜學做菜，從一開始只會水煮餐，到現在會炒、炸、煎、蒸，使用的廚具也從快煮鍋升級到電鍋、電磁爐、烤箱、氣炸鍋；彭姓市民疫情前總依賴外食，防疫期間上網找靈感，將廚藝發揮到極致，還開發出不少創意料理。
疫情逼出廚藝潛能！張姓市民說，他從小到大從未踏入廚房做菜，對料理、煮飯一竅不通，頂多只會切、削水果，平常和家人多半以外食為主，既方便又不用洗碗。但疫情升溫後，外出購餐染疫風險高，加上他開始居家上班，除靠電子產品打發時間，也渴望一點成就感來增添生活中新鮮感，便決定向妻子討教如何下廚，希望學成後替仍須外出上班的妻子分憂。
張男說，經過多日練習、不斷的失敗和嘗試，原本他怕火怕油，只會做水煮餐，現在自己會上網找食譜，各項炒、炸、煎、蒸等廚藝在三級警戒這近兩個月也駕輕就熟，可自行備料做出醋溜魚片、炸南瓜、炒青菜、海鮮大阪燒等菜色，讓妻子十分驚艷，他也愈煮愈有自信，近日還跨領域學做蛋糕。
另名彭姓市民說，他雖會做菜，卻沒常下廚，近期他居家上班，妻子則是公務員每天仍需外出，家中的飲食起居由他一肩扛起，每天都絞盡腦汁想著如何清冰箱食材，江郎才盡就上網找靈感，並依喜好稍修改食譜，例如他愛吃沙拉，妻子愛吃堅果，他便將生牛肉炙燒，加油醋醬鋪在生菜上，再撒上堅果、花生，一到菜滿足兩人胃口。
疫情期間民眾在家煮食，新竹市議會國民黨團也推出宅食堂系列影片，邀請黨團議員示範不同族群的料理，議員們紛紛端出自己的拿手菜，議長許修睿親自下廚料理塔香豆腐，議員鍾淑英與蕭志潔也搭檔做眷村菜，隨後還有議員林耕仁搭配黃文政的竹筍風味粥，拍攝過程笑料百出，希望透過影片和民眾交流廚藝，也緩解疫情期間不安的情緒。
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