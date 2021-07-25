疫情百貨拚轉型 推購物App生鮮商品最熱賣

防疫期間百貨業拚轉型，新竹有百貨業推出App，並新增「行動宅配」功能，讓消費者不受地域限制即可享線上選購支付、線下宅配到府的全新購物體驗，其中又以家庭客層所需的魚肉蔬果、冷凍料理包、輕食配料、零食組合等一次購足的生鮮食品最暢銷，防疫期間民眾少出門，購物消費次數減少，但一次性採購量增，則反映在客單價略微成長。

百貨業者指出，受疫情影響，全民防疫觀念大幅提升，顧客宅家防疫自煮最安心，在全台百貨購物中心人潮與業績下滑之際，以生鮮食材、日常物資、居家雜貨為主的量販超市業績卻相對亮眼。

其中，量販超市的生鮮商品，包括蔬菜、水果、肉品、海鮮最熱賣，居其他商品種類之冠，其次為米、麵、油鹽佐料等商品，搭配優惠促銷活動與外送取貨等推廣，帶動生鮮業績較疫情前呈雙位數增長，足見疫情期間民眾多半選擇居家自煮，防疫又安心。由於民眾居家上班上課，宅商機乾貨食品包括餅乾、飲料、零食、泡麵、麵包等商品同樣熱賣。

另外，新竹市府與農會合作推出「防疫蔬菜箱」，內含10種有機或有機轉型葉菜類及根莖瓜果作物，每日限量100組，可減少到菜市場的頻率，降低接觸風險，吸引民眾搶購，6月2日至15日期間共賣出600箱，平均一天賣出50箱，即使7月26日解封，蔬菜箱仍會繼續販售。