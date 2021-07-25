嘉義以南5縣市大雨特報！ 吳德榮示警今起慎防致災天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱烟花在浙江海面，向西北轉偏西，今晚從杭州灣南方進入大陸，登陸後將迅速減弱並在華南打轉；另一輕颱尼伯特向北北西轉西北，快速撲向日本，27日影響本州北部。雖說影響東奧的機率不能排除，但其實強度不強，不侵襲的機率也存在，應該再觀察。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天起季風低壓環流將緩慢北移，原本位置比較偏南的西南季風逐漸向北調整至台灣附近。西南季風為行星尺度（季風從南半球跨赤道、經印度洋、孟加拉灣、中南半島、南海、台灣至中太平洋，長達6000公里以上）的大氣環流，高溫、高濕很不穩定，模式模擬持續至8月3日型態仍未改變。

他說，台灣的天氣將是迎風背風兩樣情，迎風面逐日皆有強對流發展的潛勢，並將累積大量的降雨，應慎防其致災的可能，絕不可小覷。背風面北部、東半部則常是晴朗酷熱、需要防曬、防中暑的天氣。

吳德榮說，今天苗栗以南有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢，背風面北部、東半部則是高溫、酷熱，最高溫可達38度以上，要注意防曬、防中暑。今天北部25至38度，中部24至34度，南部24至34度，東部24至38度。

他說，明天起天氣型態雖然類似，但西南季風逐日向北調整，不穩定（熱力及動力）大氣的影響範圍，有逐日擴大趨勢；範圍較小時，常有南部略往中部擴展；範圍大時則除了中南部，更擴及更多區域；雨勢的大小也視大氣不穩定度而略有變化，都需逐日觀察最新的模擬。而北部、東半部則需注意連日高溫、酷熱，很容易造成熱傷害的天氣。