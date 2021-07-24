只有車長、押運員能搭 台鐵局長親揭「守車」神秘面紗

隨著鐵路設施進步，台鐵「守車」的身影愈來愈少見，其中貨車守車因為不像客車屬於開放式空間，僅車長、軍方押運員能搭，對不少鐵道迷來講，更顯神秘。年輕時，曾短暫跑過四個月貨車守車的台鐵局長杜微說，每次執乘守車，都是在考驗對極端天氣以及飢餓與盥洗的忍耐度。

杜微接受本報採訪時回憶30年前當車長的時候，曾經短暫跑過4個月貨車守車，當時設備很簡陋，車內也不是很乾淨，冬天極冷、夏天極熱。他回憶，以前都是晚上值勤貨車，「一個旅客都沒有真的很孤單」，加上看不太到，進站都只能憑感覺，看左右晃動的狀況知道身處哪個股道。而且以前沒有無線電，要跟車站聯絡只能靠燈號，像是以白色燈號示意自己在車上。

他還笑說，以前自己在基隆車班，常跑台北彰化，晚上10時上班，凌晨5、6時才下班，待在守車上的8小時就是做列車監視。且因為守車內沒有盥洗設備，「忍耐力要很強」。碰上肚子餓的時候，曾經在守車內找到個石頭，上面綁張紙條寫著「幫我買麵包」，抵達楊梅站時往車站行車室扔下，然後到新竹站時領取。

車長莊文軒也說，「夏天跑守車的時候揮汗如雨，常脫到只剩一件內褲；冬天則是寒風刺骨，猛打噴嚏。」他說，貨車守車只有車長和軍方押運員能搭，小小空間就一張椅子、一張辦公桌、沒有冷氣、沒有廁所，內急的時候只能仰賴寶特瓶解決需求；加上地板是木造的，積了很多灰塵土石，空氣相當糟，有時跑完車身上還都是鐵屑。

莊文軒還說，因為貨車守車是單軸，只有兩個輪子，車子在跑呈現蛇行狀態，值勤時總是搖搖晃晃，很不舒服，但現在想起來也真的「很特別」，是一般旅客沒有的乘車體驗。

另有車長表示，雖然守車內部環境差，「麻雀雖小五臟俱全」，除了給車長容身空間，更像是列車最後一道防線，有守車等於有安全。