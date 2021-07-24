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疫情之下陪病真辛苦 加強門禁還得自費快篩

聯合報 / 記者陳雨鑫許政榆／台北即時報導
疫情警戒即將降級，但醫院防疫不敢鬆懈，部分醫院加嚴陪病者門禁或要求定期自費快篩。 本報資料照片
疫情警戒即將降級，但醫院防疫不敢鬆懈，部分醫院加嚴陪病者門禁或要求定期自費快篩。 本報資料照片

疫情警戒即將降級，但醫院防疫不敢鬆懈。台大醫院加強陪病者採檢措施，每周需自費做一次抗原篩檢；林口長庚則是採取加嚴門禁管理，避免陪病者接觸社區，降低院內感染機率。醫院皆強調，一旦院內有確診案例，醫療量能勢必受到影響，希望陪病者配合。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，疫情期間，希望不要更換陪病者，雖然對部分家庭很困難，但感染控制對醫院妻重要，一旦有醫護隔離，勢必導致醫療無法正常運作，避免降低耗損，對住院患者及陪病者的採檢與監測是必要的，長庚目前採取入院陪病採檢後就不得外出的方式，降低陪病者引發院內感染的風險。

林口長庚院內有超商、餐廳，但邱政洵坦言，不是所有醫院都能在嚴格管制門禁之下，滿足陪病者需求。因此，有些醫院增加採檢措施，管制方式略有不同。他表示，現階段不建議更換陪病者，每次更換對患者或醫院，都可能是增加風險。

對於家屬望降低第二位陪病者核酸採檢費用，新光醫院副院長洪子仁表示，先前已因應公立醫院調整核酸採檢費用，急件採檢已從七千元降至四千五百元。他提醒，後疫情時代，為了避免院內感染，舉凡住院、門診、檢查等手續，都會比過去更加複雜。

洪子仁表示，全國三級警戒逾兩個月，醫院完全配合政府，醫療降載，除了新冠病人外，只收緊急手術，等於只能替檢傷一、二級病患開刀，這兩個月累積許多需要治療的病人，包括人工關節置換、白內障手術等，此外癌症、心血管疾病患者也在疫情平穩後需要醫療，勢必有一波病人急遽增加，也是醫院要面對的課題。

醫學中心自費核檢測價格。製表／陳雨鑫
醫學中心自費核檢測價格。製表／陳雨鑫

疫情 長庚 患者

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